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Военный аналитик Сивков оценил вероятность возможной войны между Турцией и Ираном
Армия
Военный аналитик Сивков оценил вероятность возможной войны между Турцией и Ираном
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 6 октября. Запрос Турции у Украины своих беспилотников может свидетельствовать о подготовке войны с Ираном. Такое мнение выразил военный аналитик Константин Сивков.

По его словам, такой шаг говорит о том, что ситуация на границе Азербайджана и Ирана, по всей видимости, становится все более серьезной. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт оценил вероятность турецко-иранского военного конфликта как потенциальную угрозу.

«Баку без помощи Анкары не справится, это очевидно. Видимо, Турция собирается ввязываться в войну против Ирана», — считает Сивков.

По мнению аналитика, война между двумя государствами кажется вполне вероятной, даже несмотря на их членство в группе гарантов астанинского процесса по Сирии. Он предположил, что запрошенные у Киева БПЛА будут переброшены на ирано-азербайджанскую границу.

Ранее сообщалось, что Турция перебрасывает тяжелую военную технику в Азербайджан на фоне военных учений, которые проводит Иран вблизи Нахичеванской области. На этом фоне секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что власти страны готовы постепенно урегулировать отношения с Анкарой, передает RT.

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турция иран азербайджан война сивков
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