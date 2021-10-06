Депутаты Госдумы Вассерман и Делягин обсудили недочеты в школьных учебниках истории

Москва, 6 октября. Участники круглого стола «Формирование единого подхода к изучению Отечественной истории (10-11 класс)» обсудили искажение событий в учебниках истории для школьников.

Круглый стол состоялся в пресс-центре Общественной Службы Новостей. Организаторами конференции стали Координационный совет некоммерческих организаций России и Общероссийское движение «СИЛЬНАЯ РОССИЯ». Экспертная рабочая группа представила на мероприятии доклад по результатам аудита 24-х школьных учебников на предмет искажения в освещении событий истории России. Работу провели в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина.

Выявленные некорректные сведения обсудили историки, политологи, педагоги. Руководитель Института проблем глобализации, депутат Государственной Думы Михаил Делягин отметил, что современные учебники ориентированы на воспитание в школьниках презрения к своему народу вместо любви к стране.

«Все хорошее и правильное, что было в истории нашей страны, умалчивается, зато все проблемы – выпячиваются», — подчеркнул депутат.

По мнению эксперта, учебник не является местом для дискуссий. Он должен демонстрировать только факты. В учебниках необходимо представить единую позицию по отношению к историческим событиям. Трагических моментов истории избегать нельзя. Однако задача педагога — объяснять их и учить, чтобы такое не повторялось.

Публицист, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, в свою очередь, отметил, что авторские трактовки событий истории неизбежны. Абсолютно объективным быть невозможно.

«Общее число фактов по любому вопросу столь велико, что мы вынуждены отбирать, какие именно факты включать в учебник. А отбор – это уже выражение личной позиции», — объяснил Вассерман.

Если в настоящее время создать единый школьный учебник по истории, то он будет транслировать только один взгляд из большого количества существующих в обществе позиций. Споры вокруг учебников не утихнут, пока в России не придут к единой трактовке истории, подытожил Вассерман.

Итальянский школьный учебник по географии ранее обсудили в Сети. В книге Украина указана «la regione russa», что переводится как «российский регион».