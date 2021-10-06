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ВМС США проводят работы по внедрению искусственного интеллекта в БПЛА
Армия
ВМС США проводят работы по внедрению искусственного интеллекта в БПЛА
af.mil

Вашингтон, 6 октября. Военные Пятого флота ВМС США в Бахрейне ведут поиски способов внедрения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в которых применяется искусственный интеллект.

Согласно данным издания The Defense Post, на ближневосточной базе флота создана оперативная группа, которая в настоящий момент проводит первые испытания проектного оборудования. На первичном этапе военные проверят работу системы подводных датчиков, которые будут передавать информацию в аналитический центр. К процессу обработки данных на терминале подключат элементы системы искусственного интеллекта, который теоретически должен оказывать эффективную помощь при оценке обстановки и формировании дальнейших команд звену беспилотников.

Те образцы, которые в ходе испытательной программы войдут в приоритетную группу, станут основой дальнейших фундаментальных разработок. При этом место и время полигонных испытаний таких систем не разглашается.

Ранее сообщалось, что морпехи ВМС США получили первый серийный вертолет-транспортник CH-53K. Также для американского флота построят новые военные базы на юге Австралии, передает RT.

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сша бпла искусственный интеллект
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