«Русский медведь» наведет порядок в зимней Европе: Россия предлагает решение газового вопроса

Президент РФ выразил готовность спасти «старушку» от грядущего нынешней зимой морозного мрака.

Правда, пока сама Европа (за исключением Венгрии) спасаться совершенно не желает, всячески царапаясь, кусаясь и отбиваясь от «русского медведя», с его «вонючим» авторитарным газом, за который приходится платить непомерную цену, растрачивая миллиарды свеженапечатанных денег. А ведь их можно было потратить с куда большей пользой для себя — на борьбу с гендерным неравенством или на помощь мигрантам, или на новые санкции против той же России, например.

Между тем спотовые цены на газ в Европе продолжают расти и явно готовы уйти выше 1,5 доллара за куб (1500 долларов за 1000 кубических метров), хотя всего лишь пару недель назад даже 800 долларов казались невероятно дорогой ценой, а с начала года они выросли почти в шесть (!) раз. Следом за голубым топливом подтягиваются и другие углеродные энергоносители: нефть марки Brent стоит уже выше 82 долларов за баррель, а уголь — почти 270 долларов за тонну. В этих условиях многие западные предприятия уже закрываются из-за роста себестоимости своей продукции, рвутся налаженные технологические цепочки, что в конце концов должно привести к падению производства, снижению спроса на сырье, включая энергоносители, и, соответственно, к падению цен на него.

Но движению этого рыночного цикла мешает денежная «шуба», наброшенная западными центробанками на глобальную экономику в прошлом году из-за COVID-19. Эквивалент 9 триллионов долларов или даже более того — при снижении объемов реального производства — очень мощный наркотик, который снимает боль и искажает восприятие реальности. Только этим можно объяснить тот факт, что целых пять стран ЕС: Испания, Франция, Чехия, Румыния и Греция — выступили с инициативой расследовать причины рекордного скачка цен на газ и роли в этом российского «Газпрома».

«Там истерика и какая-то неразбериха на рынках», — оценил ситуацию Владимир Путин на правительственном совещании 5 октября, предложив обсудить данную проблематику отдельно.

kremlin.ru / Администрация президента России

Сегодня, 6 октября, такое обсуждение состоялось.

«По горячим следам» пока доступно лишь выступление самого российского президента, из которого понятно следующее.

Во-первых, ценовым ориентиром газового рынка названа отметка в 2 доллара за кубометр, т. е. 2000 долларов за привычную 1000 «кубов». При этом отмечено, что ряд отраслей, включая производство удобрений, «потеряют ценовые ориентиры», то есть не выдержат конкуренции со стороны производителей, использующих более дешевое сырье.

Во-вторых, причиной нынешнего рекордного подорожания голубого топлива названы:

постковидное восстановление мировой экономики; погодные факторы (холодная зима и жаркое лето); сокращение производства энергии возобновляемыми источниками, прежде всего ветровыми; отказ ЕС от долгосрочных контрактов на поставку газа.

Как можно видеть, о росте денежной массы в глобальной экономике Путин умолчал, и тому наверняка были веские причины.

В-третьих, Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, в том числе газа, на мировой рынок, и пока готова удовлетворить все заявки потребителей, но только на коммерчески выгодных условиях, а поставки по украинскому маршруту являются прежде всего невыгодными (Россия при полном использовании мощностей Незалежной ГТС будет терять 3 миллиарда долларов в год), но плюс к тому еще и неэкологичными (выбросы углекислого газа в 5,6 раза выше, чем при использовании «Северных потоков» из-за низкого рабочего давления и огромного количества компрессорных станций).

В-четвертых, развитие энергетической системы России должно служить и будет служить в первую очередь национальным интересам нашей страны, причем не в текущем моменте, а с горизонтом стратегического планирования в 20–30 лет, учитывающим грядущие изменения глобального энергетического баланса, «включая малую атомную генерацию, водородную энергетику, использование возобновляемых источников, в том числе приливной энергии». Конечно, приливы солнечного ветра — самый экологичный в мире источник энергии, кто этого не знает?..

В-пятых, увеличение резервов, сохранение «бюджетного правила» остаются приоритетным направлением российской финансовой политики.

Иными словами, предложение Путина европейским и вообще западным партнерам в сфере энергетики вполне конкретно и сводится к ряду простых тезисов:

прекращение превентивной дискриминации России на энергетических рынках Европы и мира;

отказ от политической поддержки «транзитных» стран-лимитрофов, включая Украину и Польшу;

ограничение вмешательства во внутренние дела России, в том числе ее энергетические проекты.

В обмен на это Россия готова гарантировать:

поставки традиционных энергоносителей в необходимых объемах по взаимовыгодным ценам;

сотрудничество по глобальной климатической повестке дня;

сохранение и расширение «страховых» вкладов в ФНБ и другие «глобальные счета» России.

Как известно, любое последующее предложение Путина своим контрагентам гораздо менее выгодно для них, чем предыдущее. Поэтому «единой Европе» и коллективному Западу в целом стоило бы над этим задуматься и не отталкивать в очередной раз протянутую руку/лапу «русского медведя». Но «кого Аллах желает наказать, того лишает разума» — весьма актуальная в условиях миграционного и энергетического кризиса пословица. А пока, шутят комментаторы, «генералу Морозу присвоено внеочередное звание маршала газовых войск России».