Путин призвал не ставить страны в трудное положение

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя никого ставить в трудное положение. Такой комментарий глава государства дал на фоне роста цен на газ.

Российский лидер прокомментировал проблему голубого топлива в условиях энергетического кризиса. По его словам, нельзя ставить никого в трудное положение, включая Украину.

«Несмотря на сложности в отношениях», — добавил Владимир Путин.

С таким заявлением президент выступил на совещании по энергетике в среду. Глава государства также указал на ошибочную политику Евросоюза, который заключает краткосрочные контракты. Путин отметил, что энергетический рынок не терпит суеты.