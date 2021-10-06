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Путин призвал не ставить страны в трудное положение
Политика
Путин призвал не ставить страны в трудное положение
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя никого ставить в трудное положение. Такой комментарий глава государства дал на фоне роста цен на газ.

Российский лидер прокомментировал проблему голубого топлива в условиях энергетического кризиса. По его словам, нельзя ставить никого в трудное положение, включая Украину.

«Несмотря на сложности в отношениях», — добавил Владимир Путин.

С таким заявлением президент выступил на совещании по энергетике в среду. Глава государства также указал на ошибочную политику Евросоюза, который заключает краткосрочные контракты. Путин отметил, что энергетический рынок не терпит суеты.

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