Пользователи Сети жалуются на перебои в работе «Ростелекома»

Москва, 6 октября. Интернет-пользователи жалуются на работу телекоммуникационной компании «Ростелеком».

Пользователи портала Downdetector, который фиксирует сбои и отключения крупных интернет-ресурсов, сообщили о проблемах. Жалобы начали поступать 6 октября с 17:30 по московскому времени.

Более 200 человек заявили о перебоях в Сети. Большинство пользователей, которых оказалось 74%, отмечают, что проблемы возникают во время использования стационарного интернета. 16% заявили об отсутствии сигнала, другие столкнулись с полным отсутствием интернет-связи.

Самое большое число обращений было зафиксировано из крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Ранее подобный локдаун происходил в марте этого года, но тогда к перебоям в Сети прибавились проблемы с телетрансляцией. Накануне «Ростелеком» получал жалобы о проблемах в работе некоторых ресурсов.