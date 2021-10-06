Путин выступил за полное соблюдение «Газпромом» обязательств по украинскому транзиту

Москва, 6 октября. Компании «Газпром» следует полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту топлива через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что нефтегазовый гигант получил бы большую выгоду, если бы продавал газ на бирже и заплатил штраф Украине. Однако, по словам президента, этого делать не нужно. В связи с этим Путин обратился к Минэнерго с требованием взять под контроль исполнение обязательств по экспорту российского газа в Европу через Украину.

Глава государства ранее сообщил, что Россия готова к работе по стабилизации мирового рынка энергетик. При этом, как указал российский лидер, этот процесс должен учитывать интересы всех его участников.

Россия, по словам Путина, остается надежными поставщиком энергоресурсов. Президент ожидает, что к концу 2021 года объемы экспорта российского газа в Европу могут установить новый рекорд.