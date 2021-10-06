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Эксперт по энергетике Пикин: «Башнефть» должна полностью восстановиться после сделки ОПЕК+
Экономика
Эксперт по энергетике Пикин: «Башнефть» должна полностью восстановиться после сделки ОПЕК+
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Global Look Press

Москва, 6 октября. Компания «Башнефть» сможет полностью восстановить позиции после сделки ОПЕК+ уже в 2022 году, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Нефтегазовая компания потерпела убытки из-за сделки ОПЕК+ в 2020-м. В пандемийный год страны — участники альянса обязались сократить добычу черного золота почти на 20% — на 9,7 млн баррелей в сутки. При этом чистая прибыль энергогиганта снизилась в десять раз, а убытки за девять месяцев составили 3,96 млрд рублей.

Российские предприятия после обвала рынка и решения ОПЕК+ были вынуждены закрыть часть месторождений. У «Башнефти» их было больше, поэтому удар оказался довольно болезненным, отметил Пикин в беседе с корреспондентом издания «ПолитЭксперт». Однако грядет реабилитационный период, уверен специалист.

«По заявлению вице-премьера Александра Новака, мы должны восстановить добычу в следующем году, соответственно, те месторождения, которые были ограничены, введут в строй в ближайшие девять месяцев. "Башнефть" должна полностью восстановиться», — добавил Пикин.

Экономист Андрей Лобода ранее заявил, что на фоне роста цен на нефть капитализация нефтегазовых компаний уверенно идет вверх. Наиболее привлекательными, в связи с этим, являются акции компании «Башнефть».

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башнефть добыча нефти ОПЕК+
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