Рудковская оправдалась перед поклонниками за свое богатство

Москва, 6 октября. Известный продюсер Яна Рудковская решила ответить на обвинения поклонников в чрезмерной роскоши. Бизнес-леди объяснила, как ее бывший муж Виктор Батурин повлиял на ее богатство.

Активный пользователь социальный сетей Рудковская часто делится своим бытом с поклонникам, за что нередко попадает под шквал критики. Некоторые издания намеренно проводят подсчет стоимости завтраков и посуды селебрити, чем провоцируют фолловеров звездного аккаунта на критику. Пользователи соцсетей уверены, что роскошную жизнь артистке обеспечил ее бывший супруг, бизнесмен Батурин.

Подобные предположения довольно сильно расстраивают предпринимательницу. Обозлившись на своих фолловеров, Рудковская опубликовала гневный пост, к которому прикрепила снимки, сделанные рядом с роскошным частным самолетом. В публикации звезда оправдалась за свое богатство.

«Слушайте, забудьте вы уже про Батурина, уже реально не смешно! Я с ним развелась почти 15 лет назад, как он и обещал, после 220 судов он оставил мне «ослиные уши»!! Постарался на славу! Закалил меня, за что ему большое спасибо!» — подчеркнула продюсер.

Она считает, что смогла отвоевать у супруга самое главное — двух старших сыновей. Рудковская заверяет, что Батурин постарался «на славу» в попытках испортить ей жизнь, отмечает портал «Дни.ру». При этом она не сломалась и смогла двигаться дальше, построив все благосостояние своими руками. Поклонникам она указала, что периодически неплохо зарабатывает на рекламе в соцсетях.

Ранее счастливая многодетная мать Рудковская публично поздравила своего младшего сына Арсения. Ребенку, которого звезде родила суррогатная мать, исполнился год.