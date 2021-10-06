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Подлодка «Колпино» вернется в состав ВМФ РФ после ремонта до 1 февраля 2022 года

  /   Обновлено: 06 октября 2021 18:26
Армия
Подлодка «Колпино» вернется в состав ВМФ РФ после ремонта до 1 февраля 2022 года
mil.ru  /  Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Москва, 6 октября. Плановый ремонт дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 Б-271 «Колпино» завершится до 1 февраля 2022 года.

Временно исполняющий обязанности генерального директора «Севастопольского морского завода» Олег Нестерец сообщил ТАСС, что в настоящее время в сухом доке продолжаются работы по ремонту подлодки «Колпино».

«Планируется, что ремонт корабля завершится до 1 февраля следующего года», — рассказал Нестерец в ходе Международного морского бизнес-форума в Севастополе.

Отметим, что подводная лодка «Колпино» была построена на «Адмиралтейских верфях» и передана в состав Черноморского флота в ноябре 2016 года. Субмарина вооружена крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».

Ранее сообщалось, что большая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» завершила государственные испытания в Балтийском море. Главком ВМФ РФ Николай Евменов заявил, что она войдет в состав флота 12 октября, передает RT.

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