Политическая буря: как кризисы в Алжире, Марокко и Тунисе повлияли на регион

Кризисы в странах Магриба, учитывая политические и экономические факторы, а также участие внешних сторон, таких как Франция и Испания, обострились настолько, что угрожают региональной стабильности.

Неразрешенные конфликты в граничащих Алжире, Марокко и Тунисе могут в ближайшее время погрузить регион в хаос.

Пустынная территория

Кризис в спорной Западной Сахаре считается ведущим острым вопросом между Марокко, с одной стороны, Фронтом ПОЛИСАРИО и Алжиром, который принимает беженцев, — с другой. С 1975 года, когда ушли испанцы и началась деколонизация, на территорию претендуют несколько сторон.

Королевство выступает за собственный суверенитет, а повстанцы — за референдум о самоопределении, что поддерживает и Алжир. В конце декабря 2020 года США и Израиль признали Западную Сахару за Марокко, что неблагоприятно сказалось на многолетнем конфликте.

Разногласия не переросли в войну, но стабильность региона пошатнулась. В августе 2021-го министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра заявил, что королевские вооруженные силы «продолжают оккупировать» спорные пустынные территории и не принимают право сахарцев на независимость.

После АНДР разорвала дипломатические отношения с Рабатом, не продлила контракт на транспортировку газа в Испанию по трубопроводу, проходящему через Марокко, а затем закрыла воздушное пространство для королевской авиации.

Мадридская доля

Испано-марокканские отношения также пошатнулись на фоне конфликта в Западной Сахаре. В апреле европейская страна приняла генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагима Гали на лечение, что возмутило Рабат, который считает политика «насильником с отпечатком рабства, пыток, военных преступлений, вербовки детей, геноцида».

Кризис усугубила и миграционная проблема. В мае королевство ослабило пограничный контроль, поэтому тысячи беженцев проникли в испанский анклав Сеута, среди которых насчитали как минимум полторы тысячи несовершеннолетних.

Резолюция Европейского парламента гласила, что так Рабат ответил на прием Мадридом генсека Фронта ПОЛИСАРИО. Позже министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости «спокойствия, времени и осмотрительности», чтобы нормализовать выгодный всем сторонам диалог с Марокко.

Король Мухаммед VI ответил, что африканское государство с нетерпением ожидает начала нового этапа в сотрудничестве с Мадридом.

«Это правда, что отношения недавно пережили беспрецедентный кризис, который сильно пошатнул взаимное доверие и поднял много вопросов об их судьбе, но мы работали с испанской стороной в полной ясности и ответственности», — сказал он.

Избирательная кампания Франции

Президент Эммануэль Макрон косвенно включил АНДР в предвыборную кампанию, которая состоится весной 2022 года, когда он оспорил существование алжирской нации до колонизации, поскольку страна обрела независимость от Парижа лишь в 1962-м.

Африканское государство незамедлительно отреагировало на оскорбительное высказывание европейского лидера и закрыло воздушное пространство для французских военных самолетов, направляющихся в Мали. Высказывания Макрона назвали безответственными, оскорбляющими память почти шести миллионов человек, которые пожертвовали собственной жизнью, сопротивляясь империалистической политике и эксплуатации.

Примечательно, что европейский президент во время избирательной кампании 2017 года охарактеризовал французский колониализм как преступление против человечности, а министра иностранных дел Алжира Рамтана Ламамру — как друга Парижа. Спустя пять лет Эммануэль Макрон решил сделать ставку на правые политические взгляды, чтобы выиграть второй президентский срок, поэтому начал подавлять мигрантов.

Государство сократило визы для африканской стороны, когда президент обратился именно к избирателям правого толка, несмотря на то, что французских голосующих алжирского происхождения насчитывается более миллиона, не говоря уже о марокканских и тунисских, чья роль стала решающей в продвижении Макрона ко второму туру президентских выборов 2017 года.

Однако напряженность между Францией и Алжиром может снизиться после избрания нового европейского лидера, учитывая масштабы взаимовыгодных интересов между двумя странами.

Волна протестов и восстаний

Тунис не избежал кризиса и стал первым оплотом «арабской весны» 2011 года. Тогда народная революция завершилась свержением режима экс-президента Зина аль-Абидина Бен Али. Однако десять лет спустя волнения не прекратились.

В конце июля действующий лидер Кайс Саид приостановил работу парламента, снял неприкосновенность с депутатов и уволил правительство Хишама Машиши. Затем он назначил нового премьера и заявил о намерении изменить политическую систему в соответствии с собственным видением правления.

Предпринятые меры тунисский народ единодушно не поддержал, а наоборот, разделился на две общины — за президента и против. Однако радикальные шаги не разрешили затянувшийся финансовый кризис, который, по словам управляющего Центральным банком Марвана Аббаси, угрожает стране банкротством.

К концу 2020 года национальный долг достиг 90% валового внутреннего продукта, хотя в 2009-м не превышал 43%. Президенту необходимо обеспечить 2,82 миллиарда долларов, чтобы избежать дефицита бюджета. Однако международные финансовые учреждения, включая МВФ, медлят с предоставлением нового кредита даже под американскую гарантию.

Таким образом, пока международное сообщество следило за развитием ситуации в Ливии, обстановка в соседней стране дошла до грани превращения в новые горячие точки. До сих пор кризисы в Алжире, Марокко и Тунисе не достигали критического уровня, однако вмешательство третьих сторон усугубило местные конфликты.