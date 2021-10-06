«Авито» не сможет купить ЦИАН из-за решения ФАС

Москва, 6 октября. Представители Федеральной антимонопольной службы отказались удовлетворить ходатайство «Авито» о покупке владельца крупного сервиса недвижимости.

Антимонопольный регулятор посчитал, что в случае слияния «Авито» с «Айриэлтор» и «Н1.РУ», которые владеют ЦИАН и еще несколькими риелторскими компаниями, на рынке может образоваться доминирующий статус одного игрока, что приведет к усложнению конкурентных условий. Об этом указывается в сообщении ФАС.

«Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. По результатам исследования ФАС России установила, что объединение "Авито" и ЦИАН повлечет образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка) и может привести к ограничению конкуренции на рынке», — комментируют свое решение в ведомстве.

Эксперты ФАС отмечают, что после потенциального слияния, на рынке могли бы вырасти цены в рамках услуг доски объявлений «Авито» и ЦИАН, причем это затронуло бы профучастников, вроде риелторов и девелоперов, а также повлияло бы на физлиц.

Федеральная антимонопольная служба в настоящее время также работает над созданием инициативы, которая запретит кредитным компаниям навязывать банковским клиентам определенную страховку.