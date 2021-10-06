Производитель бункеров признался, что негативные новости рождают спрос на его продукцию

Владелец немецкой компании по производству бункеров продемонстрировал товар лицом, рассказал о его степени безопасности и времени службы.
«Комнаты защиты», подобные тем, что производит компания Марио Пьейде начали производить во времена холодной войны. Эти сооружения традиционно обладали толстыми стенами, полом и потолком, сделанными преимущественно из железобетона. Продукция Марио также полностью ядерно-безопасна, защищена от взрывов и имеет надежную систему фильтрации воздуха.
«В таком бункере можно выжить, пока там есть продукты питания, главным образом вода. Вопрос в том, сколько это там сможет храниться, ну и система фильтрации газа и воздуха, как долго она будет фильтровать частицы», — рассказывает, как долго там можно прожить, бизнесмен.
Марио с гордостью демонстрирует танковую броню, используемую для обшивки бункеров. Она успешно прошла испытания стрельбой из огнестрельного оружия, доказав свою прочность. А сложные запорные механизмы, подключенные к дверям бункера, обеспечивают полную герметичность конструкции. Отдельного внимания заслуживает специально разработанная система фильтрации, способная удерживать 99,9% всех ядерных, биологических и химических частиц.
Покупателями бункеров, помимо крупных компаний, зачастую оказываются обычные жители, специально для которых разработаны упрощенные небольшие конструкции. Как уверяет Марио, рост объемов продаж часто совпадает с негативными новостями.
«Когда публикуется криминальная статистика, люди думают: «Я должен что-то сделать для своей защиты». Бункер, конечно, сложная вещь, но есть и небольшие системы, которые можно построить. Также влияет на продажи, когда люди смотрят на события мировой политики, примеряют их на себя и говорят: «Мне нужно что-то для защиты. Мне нужно подготовиться, на случай, если больше не будет еды, воды, если у нас отключат свет». В тот момент, когда люди задумываются об этих вещах, мы и видим увеличение спроса», — делится информацией Марио.