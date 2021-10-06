Украинские фанаты предрекают Зинченко конец карьеры в сборной из-за фото с Нурмагомедовым

Киев, 6 октября. Украинский хавбек «Сити» и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал в Instagram фотографию с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Фанаты не оценили порыв футболиста.

Украинский футболист отметил, что 33-летний Нурмагомедов все еще лучший боец в истории UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата). Он также поблагодарил российского чемпиона за возможность вместе насладиться игрой и разговором.

Не все подписчики полузащитника «горожан» оценили лестные высказывания Зинченко в адрес россиянина и совместное фото. Под постом уже появилось огромное количество комментариев. Как считают некоторые болельщики, 24-летнему футболисту не стоило фотографироваться с Нурмагомедовым, поскольку отношения между государствами напряженные. Кто-то из фанатов предрек футболисту окончание выступления за сборную страны из-за снимка.

В конце сентября Нурмагомедов отметил победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в титульном боксерском бою. Он признался, что это было впечатляющее выступление.