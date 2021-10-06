USAID и фонды США годами готовят государственный переворот в Никарагуа

После того как в 2007 году президентом Никарагуа вновь стал сандинист Даниэль Ортега, американские фонды и государственные институты резко увеличили объемы помощи местным «общественным организациям». К 2020 году официальные суммы составили около 650 миллионов долларов — порядка 6% среднего ВВП Никарагуа. Только на продвижение программ «демократического лидерства» и помощи в развитии «гражданского общества» Вашингтон официально потратил за это время более 150 миллионов долларов. Это огромные суммы для небогатой страны Центральной Америки. Целью выделения этих средств, как следует из слитых в Интернет официальных документов и финансовых отчетов, было свержение президента Ортеги и приход к власти в Никарагуа правой оппозиции.

На протяжении 13 лет американские фонды финансировали никарагуанскую оппозицию. Деньги предоставлялись не просто для продвижения нужной Вашингтону повестки: с 2013 года США нацелились на свержение президента Даниэля Ортеги. Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, какие зарубежные организации финансировали правую оппозицию в Никарагуа, как готовили оппозиционных активистов и о планах по свержению президента Ортеги.

Деньги для оппозиционеров

Большая часть средств, примерно 70%, направлялась Вашингтоном через структуры USAID, Государственного департамента, а также правительственного агентства Millennium Challenge Corporation («Корпорация «Вызов тысячелетия»). Из официальных документов USAID можно сделать вывод, что кроме помощи уже существующим НПО, американцы создавали структуры оппозиционного «гражданского общества» в Никарагуа — их обучали, группировали и оказывали юридическую помощь.

/ Федеральное агентство новостей

Кроме правительственных агентств отметились и партийные фонды, например, «Национальный фонд демократии» (NED1) (признан нежелательной организацией на территории РФ), близкий к Демократической и Республиканской партиям США. С 2014 по 2017 год NED оказал финансовую помощь никарагуанским оппозиционерам на суммы свыше 4 миллионов долларов. Фонд финансировал программы по укреплению «стратегического потенциала гражданского общества по защите демократии».

Из документов очевидно, что цель была достаточно простой — усилить оппозицию и в конечном счете свергнуть президента Ортегу мирным или насильственным путем.

/ Федеральное агентство новостей

Посильную помощь никарагуанской правой оппозиции оказывали и европейцы. Например, оппозиционный Фонд Чаморро получил в 2020 году от испанского Агентства для международной кооперации (AECID) более одного миллиона долларов.

/ Федеральное агентство новостей

Когда правительство Никарагуа в 2020 году обвинило Фонд Чаморро в подрывной деятельности и нелегально получает суммы из иностранных источников, его руководство все отрицало. В фонде даже сослались на внешний аудит своей деятельности со стороны Baker Tilly Nicaragua S.A. Однако, внутренние документы USAID говорят о том, что проведенная проверка не удовлетворяет требованиям независимого аудита. И все же это никому не помешало в дальнейшем обвинять власти Никарагуа в преследовании «независимых» оппозиционеров.

В стране, где средняя зарплата колеблется в районе 150-200 долларов в месяц, выделенные иностранными фондами средства позволяли оплачивать деятельность тысяч активистов и оппозиционных агитаторов.

Подготовка правого переворота

Как свидетельствуют слитые в Сеть официальные документы, которые предположительно «утекли» из американского посольства в Никарагуа, подготовка государственного переворота усиленно велась с 2013 года. Стратегия была простой: нужно было воспользоваться всеобщими выборами в стране, в ходе которых избирались президент и депутаты парламента. В это время предполагалось «усилить демократическую повестку», и протолкнуть проамериканских кандидатов. Для успеха этих мероприятий следовало создать сеть общественных организаций на местах.

Поскольку, по оценкам Вашингтона, правая оппозиция была слишком разобщенной и слабой и не могла сама по себе противостоять правящей партии «Сандинистский фронт национального освобождения» (FSLN), по плану требовалось подготовить сотни местных «демократических лидеров». Согласно документу «Никарагуа: план развития демократического лидерства» (PDLD), который был составлен еще в 2013 году, надлежало действовать по широкому фронту. Активистов готовили в рамках женских, правозащитных, профсоюзных, студенческих, экологических организаций. Только в 2014 году программа обязалась подготовить 371 лидера.

Федеральное агентство новостей /

На воплощение программы в жизнь США выделяли около 60 миллионов долларов. Основными грантодателями выступали USAID, NED и Международный республиканский институт (IRI) (признан иноагентом на территории РФ), который подозревают в причастности к свержению президента Гаити Жана-Бертрана Аристида и попытке свергнуть венесуэльского президента Уго Чавеса.

США самое пристальное внимание оказывали журналистам и развитию никарагуанских СМИ. Для них существовало несколько программ: во-первых, это подготовка «журналистики данных» в рамках программ Совета по международным исследованиям и обменам (IREX). Бюджет IREX в 2017 году составил более 70 миллионов долларов, а его крупнейшими донорами оказались Фонд Форда, Фонд «Открытое общество Джорджа Сороса» (признан нежелательным в РФ), Фонд Гейтсов и ряд крупнейших американских ТНК. Одним из направлений организации была информационная война с Россией в странах Центральной и Восточной Европы.

Кроме того, осуществлялась поддержка «независимых» проамериканских СМИ. В первую очередь через Фонд Чаморро, которому в 2017 году был предоставлен грант на сумму около 1,2 миллиона долларов.

/ Федеральное агентство новостей

Кризис в Венесуэле и новая тактика оппозиции

Политический кризис в Венесуэле в 2014-2015 годах подхлестнул американские власти. Согласно меморандуму, который выпустил Государственный департамент США в июне 2015 года, сокращение экономической помощи со стороны Каракаса вызовет ухудшение экономической и как следствие политической ситуации в Никарагуа. Так как российская помощь Никарагуа, по мнению Вашингтона, не может полностью заместить собой венесуэльскую, правительству Ортеги будет не на кого рассчитывать. И в этот момент у оппозиции появится шанс наконец-то осуществить госпереворот.

Для успеха путча нужно было не только участвовать в акциях гражданского неповиновения, но и всячески взывать к международному сообществу. Особый упор был сделан на противодействии строительству Никарагуанского канала.

«Противодействие предлагаемому каналу и связанным с ним проектам может дестабилизировать политическую среду в ущерб режиму. Если протесты, в том числе со стороны традиционных избирателей-сандинистов, продолжатся, режиму станет все труднее полагаться на свою традиционную тактику сотрудничества и давления на оппонентов», — говорилось в меморандуме 2015 года.

В документе USAID 2018 года настойчиво продвигается необходимость максимальной поддержки крестьянских движений, противодействующих строительству канала. По мысли американцев, требовалось создание такого социально-политического субъекта, который бы продвигал новую «демократическую культуру» в противовес «никарагуанскому авторитаризму». Для этого требовалось обучение и поощрение протестных организаций, создание на их основе новых оппозиционных союзов и координация их деятельности с международными организациями — вероятно, тут американцы имели в виду в первую очередь себя и своих союзников.

Уже существующие в стране крестьянские и гражданские протесты перенацеливались на свержение действующего правительства под предлогом «защиты экологических и экономических интересов народа».

Отдельный акцент американские дипломаты сделали на максимальном участии независимых СМИ в освещении выборов 2016 года. Оппозиции надлежало постоянно работать с журналистами и акцентируя любые просчеты властей, вовлекать СМИ в противостояние с правительством.

Конечно, Вашингтон не забывал и о своих экономических интересах. По мнению составителей меморандума, Никарагуа следовало оторвать от антиамериканского «Боливарианского альянса для народов нашей Америки» (ALBA), а для американских фирм — добиться благоприятного бизнес-климата. Можно сказать, что защита демократии на деле обернулась продвижением интересов американского капитала.

/ Федеральное агентство новостей

В 2018 году, несмотря на массовые протесты и активность местных и международных СМИ, свергнуть Ортегу не удалось. Оппозиция осталась ни с чем, но попытки уничтожить правительство Никарагуа не прекратила. Для этого продолжали использовать иностранные, в первую очередь американские, фонды. Однако принятый властями Никарагуа в октябре 2020 года закон об иностранных агентах сократил поток денег для оппозиции. Антиправительственные организации, пользовавшиеся зарубежными средствами, оказались вне закона и вынужденно сократили масштабы своей деятельности.

Оказалось, что без помощи Вашингтона «война» с «диктатурой» Ортеги не очень удается. Но правая оппозиция вряд ли прекратит свои попытки свергнуть действующее правительство. Не для того США годами обучали и финансировали своих клиентов, чтобы терпеть у власти в Никарагуа неподконтрольного им политика. Предположительно, новые массовые протесты могут быть организованы уже через месяц, когда 7 ноября 2021 года в Никарагуа будут проходить выборы.

Федеральное агентство новостей /

1 организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

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