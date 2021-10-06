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Компания «Яндекс» повысила уровень безопасности для аккаунтов пользователей

  /   Обновлено: 06 октября 2021 18:15
Технологии
Компания «Яндекс» повысила уровень безопасности для аккаунтов пользователей
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 6 октября. Российская интернет-корпорация «Яндекс» позаботилась о безопасности своих пользователей. Все аккаунты, зарегистрированные на серверах, будут подвергаться двойной защите.

Компания улучшила работу «Яндекс ID». Каждый раз при попытке пользователя войти в аккаунт, система будет проверять пароль на безопасность. Такие меры помогут избежать утечки данных, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Теперь каждый раз, когда люди вводят пароль, он проверяется на безопасность. Также «Яндекс» будет присылать пуши о всех входах в «Яндекс ID», чтобы человек мог сразу заметить подозрительный визит и закрыть аккаунт от злоумышленников», — слова представителя компании приводит РИА Новости.

Для проверки безопасности компания будет использовать специальные базы и открытую информацию о паролях, которые утекли в Сеть. Если данные были замечены как скомпрометированные, система сообщит об этом пользователю и попросит подтвердить права на аккаунт с помощью SMS-сообщения.

Ранее в компании «Яндекс» раскрыли подробности новой станции мини. Устройство, поступившее в продажу 5 октября, получило LED-экран и улучшенный звук.

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