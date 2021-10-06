Офшорный скандал с участием Зеленского оказался Москве на руку

Офшорный скандал, фигурантом которого оказался президент Украины Владимир Зеленский, Москве на руку. Он понижает статус Владимира Александровича, делает «пана Зе» «токсичным» для Запада политиком. В конечном счете «Досье Пандоры» наносит удар по выстроенной «паном Зе» русофобской архитектуре украинской власти.

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3 октября ICIJ — Международный консорциум журналистов, связанный со структурами Джорджа Сороса — опубликовал большое расследование, посвященное тайным активам, которыми якобы первые лица разных государств владеют через офшоры. Расследование получило название «Досье Пандоры» и стало главной политической новостью последних дней. Для нас Pandora Papers интересно, прежде всего, тем, что среди упомянутых в нем мировых знаменитостей, укрывающих свои капиталы в офшорах, «всплыли» глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Украины Сергей Шефир и… сам президент Незалежной Владимир Зеленский.

На этом разоблачения не закончились. В этот же день, 3 октября, Центр журналистских расследований «Cлiдство.iнфо», тоже близкий к структурам Сороса, опубликовал на YouTube фильм-расследование про офшоры президента Украины, в котором была установлена финансовая связь «пана Зе» со скандальным украинским олигархом Игорем Коломойским.

К каким выводам можно прийти на основании «Досье Пандоры» и результатов расследования «Cлiдство.iнфо»?

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Во-первых, на Зеленского и его партнеров по бизнесу еще до 2019 года были зарегистрированы офшорные фирмы. Зеленский вышел из них перед президентскими выборами. Ну как «вышел» — переписал свои офшорные фирмы на своего многолетнего соратника, а ныне — первого помощника президента Сергея Шефира. При этом семья Зеленского продолжила получать дивиденды с офшорных организаций, что может указывать на фиктивность выхода Владимира Александровича из числа совладельцев этих предприятий. Иными словами, получается, что Зеленский не только до 2019 года скрывал свои доходы в офшорах, чтобы не платить налоги в Украине, но и продолжает заниматься этим поныне.

Во-вторых, на счета офшорных фирм Зеленского структуры олигарха Игоря Коломойского начиная с 2012 года якобы перечислили более 40 миллионов долларов. Этот эпизод позволяет связать Зеленского с нашумевшим делом о выводе средств из украинского «ПриватБанка», поскольку, согласно расследованию, переведенные на счета Зеленского в офшор 40 миллионов долларов — это те самые деньги, в отмывании которых подозревается Коломойский.

Имидж, который оказался в нокауте

Вышеперечисленные интригующие данные не прошли мимо внимания мировых СМИ. Guardian, RFI, El Pais, L'Espresso, Forbes и другие западные издания с удовольствием «проехались» в своих публикациях по персоне Зеленского, не забыв отметить, что тот, публично декларируя о своей готовности бороться с коррупцией и украинскими олигархами, на деле всячески потакал беззаконию, а «войну с олигархами» лишь «имитировал».

president.gov.ua / Администрация президента Украины

Сказать, что после такого международный имидж «пана Зе» пострадал, это ничего не сказать. Дуплет от Pandora Papers и «Cлiдство.iнфо» буквально отправил сей имидж в нокаут!

Следует помнить, что на Западе обвинение в коррупции — это едва ли не самый серьезный удар для политика, обычно ставящий жирный крест на его карьере. Поэтому после офшорного скандала «пан Зе» и его команда на Западе с высокой долей вероятности станут восприниматься как группа коррупционеров, априори «токсичных» для какого-либо вида партнерства. Проще говоря, впереди у Владимира Александровича с ненулевой вероятностью замаячила персональная политическая изоляция, когда мало кто захочет его не только поддержать, но даже банально протянуть президенту Украины руку для рукопожатия.

Кроме того, возможное участие Зеленского в финансовых махинациях Коломойского создает для Владимира Александровича перспективы международного уголовного преследования. Дело в том, что на Игоря Коломойского в США в рамках закона RICO открыто уголовное дело по эпизоду отмывания средств. Для Зеленского это не иллюзорная и очень острая угроза, так как уголовное преследование по закону о заговоре и отмывании средств автоматически означает на Западе политическую смерть обвиняемого. Если в Соединенных Штатах решат «присовокупить» Зеленского к делу Коломойского (а основания для этого вполне имеются), то Владимир Александрович получит нечто вроде «черной метки». Он навсегда будет исключен из так называемого приличного общества, а все имущество и счета Зеленского окажутся под постоянной угрозой конфискации. Повторимся, для «пана Зе» такой расклад вовсе не иллюзорен. Например, сбежавший в США бывший премьер-министром Украины Павел Лазаренко был осужден американским правосудием на 9 лет лишения свободы именно за отмывание средств.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Можно констатировать, что после расследований ICIJ и «Cлiдство.iнфо» Запад и конкретно Соединенные Штаты получили мощное средство для оказания давления на Зеленского. Понятно, что синхронные публикации по следам расследований ICIJ и «Cлiдство.iнфо» появились совсем не случайно. Логично будет задаться вопросом, зачем европейцам и американцам понадобилось именно сейчас Зеленского «посадить на крючок»?

Итог «наглой» внешней политики

Случившееся следует считать итогом «наглой» (как ее не без гордости назвал сам Зеленский) внешней политики Украины, при реализации которой «пан Зе» отметился скандальными, если не хамскими высказываниями в отношении Ангелы Меркель и Джо Байдена, безосновательными, по мнению российской стороны, требованиями отменить достройку «СП-2» и даже попытками вмешательства во внутреннюю политику США (по мнению автора, критику Байдена Зеленским за отказ «сонного Джо» от санкций против компании-оператора «СП-2», а также заявление Владимира Александровича о «недостаточности» поддержки Соединенными Штатами Украины, назвать иначе, как вмешательством во внутренние дела США, просто невозможно). Расследования об офшорах стали своеобразным ответом на, скажем так, не совсем адекватное поведение Зеленского. По мнению автора, Западу надоели явно выходившие за рамки приличия эскапады «пана Зе», и Владимиру Александровичу жестко продемонстрировали его настоящее место в реальной политике.

Расследования по теме офшоров также стали итогом демонстративной «глухоты» Зеленского в ответ на неоднократные сообщения европейских, а также американских дипломатов и чиновников о коррупции в его окружении. Владимиру Александровичу «сигнализировали», а тот на это старательно не обращал внимания. После двух лет президентства Зеленского у иностранных партнеров «пана Зе» терпение лопнуло. Если раньше на Западе предлагали Зеленскому отделить себя от коррупционеров, то теперь материалы ICIJ и «Cлiдство.iнфо» уже зримо повесили табличку с надписью «коррупционер» на самого Владимира Александровича.

Федеральное агентство новостей /

Конечно же, не случайно, что результаты расследований в отношении Зеленского были опубликованы именно в тот момент, когда «пан Зе» готовится объявить об своих амбициях на второй президентский срок. Можно сказать, что этим Европа и США дали понять, что не готовы принять Владимира Александровича как следующего президента Украины. Безусловно, материалы об офшорных «шалостях» Зеленского — это пока лишь предупреждение. По мнению автора, если «пан Зе» не сделает соответствующих выводов и «не исправится», новые публикации с компроматом на Зеленского не замедлят появиться.

Сейчас президент Украины стоит перед нелегким выбором: ничего не менять, продолжая ухудшать свое положение, или же пойти на уступки и избавиться в своем окружении от наиболее одиозных, по мнению посольств G7, фигур. Среди таковых не только Шефир, но и Баканов, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Ермака в материалах офшорных расследований нет, но его напрямую связывают с коррупционными делами по программе «Большой стройки» Зеленского.

president.gov.ua /

Уточним: коллективный Запад требует от Зеленского избавиться от своего окружения не потому, что эти люди — явные преступники, а потому, что они тормозят «реформы» по передаче правоохранительных органов и экономики Украины под внешний контроль. Шефир осуществляет коммуникации с крупным бизнесом Незалежной, Баканов управляет самой могущественной украинской спецслужбой, а Ермак является независимой от влияния Запада фигурой, ориентированной на крупный капитал Украины. Эта слабоуправляемая «троица», являющаяся опорой Зеленского, западным бенефициарам Украины не нужна. Ну а раз так, то самое время Владимира Александровича «посадить на крючок» офшорного скандала.

Скандал, который Москве на руку

Кстати, контур офшорного скандала одним лишь треком «Украина — Запад» не исчерпывается. Во внутренней политике «Досье Пандоры» де-факто лишило Зеленского политического иммунитета. Офшорные расследования дали украинской оппозиции перспективную тему для объединения и наступления на Зеленского — вплоть до объявления ему импичмента. Сейчас Украина входит в очень сложный и турбулентный период, когда на фоне повышения тарифов Рада должна будет принять ряд очень болезненных законопроектов — по ФОП, о резком ужесточении фискальной политики и так далее. Попытки ведомых Зеленским «Слуг народа» протолкнуть решения об усилении экономического давления в то время, как сам президент играется с офшорами, не только обеспечивают оппозиции моральное преимущество, но и потенциально вообще способны «взорвать» Украину, доведя ситуацию до нового майдана.

Есть такое понятие «политическая субъектность», подразумевающее наличие у политика возможности и желания к самостоятельным и ответственным политическим действиям, отвечающим интересам его избирателей. Для России офшорный скандал с участием Зеленского — это лишнее подтверждение отсутствия у Владимира Александровича политической субъектности.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Европа регулярно пытается подтолкнуть президента РФ к переговорам с Зеленским, трактуя нежелание Москвы вести диалог с Киевом как некое «русское самодурство». Меж тем российская сторона справедливо указывает, что воздерживается от переговоров с Украиной по вполне объективным причинам, включающим в себя отсутствие внятной повестки, игнорирование украинской стороной ею же ранее подписанных политических договоренностей, а также заведомую несамостоятельность Незалежной. Думается, что после офшорного скандала у Москвы появится еще одна причина для ограничения своих контактов с Киевом, по крайней мере, до тех пор, пока во главе украинского государства не встанет более адекватный и «чистоплотный» политик.

Ну и да, запущенный Западом перевод Зеленского из «хорошего парня» в положение «офшорного коррупционера» Москве, конечно, на руку. Просто потому, что такой перевод резко понижает статус Владимира Александровича, делает «пана Зе» «токсичным» для Запада политиком. Получается, что в конечном счете «Досье Пандоры» наносит удар по выстроенной «паном Зе» русофобской архитектуре украинской власти.