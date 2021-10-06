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Фотограф Крылов предположил, что у покойной жены Шаляпина на свадьбе мог быть двойник

  /   Обновлено: 06 октября 2021 18:11
Шоу-бизнес
Фотограф Крылов предположил, что у покойной жены Шаляпина на свадьбе мог быть двойник
Prt Scr instagram.com  /  @shalyapin_official

Москва, 6 октября. Фотограф Владимир Крылов указал на странные детали на свадебных кадрах певца Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Девис. Он отметил большой возрастной разброс на снимках с ней.

Как сообщил специалист, на фотографиях возраст Девис существенно разнится. На одних кадрах предпринимательнице можно смело дать 35 лет, а на других — 60. Крылов объяснил, почему на снимках женщина выглядит по-разному. Он даже допустил, что мог присутствовать двойник на торжестве.

«Это может говорить о наличии фотошопа, либо о том, что на фото запечатлены очень похожие люди, выдают их волосы разной длины, форма носа, а также состояние кожи в целом, наличие или отсутствие морщин», — предположил фотограф в интервью Пятому каналу.

Однако ответить со 100% уверенностью нельзя, указал эксперт. По его словам, для более детальной экспертизы понадобятся качественные фотографии.

Вскоре после свадьбы Девис угодила в больницу. У нее выявили коронавирус нового типа. Женщина боролась с коварной болезнью, но проиграла эту битву. В конце сентября Шаляпин сообщил о смерти супруги от осложнений, вызванных COVID-19.

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свадьба шаляпин девис
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