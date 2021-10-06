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Россия и Сирия договорились о расширении сотрудничества в области культуры и кино
Весь мир
Россия и Сирия договорились о расширении сотрудничества в области культуры и кино
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 6 октября. Член комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков провел встречу с министром культуры Сирийской Арабской Республики (САР) Лубаной Мушавех. Корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побывал на переговорах и узнал о новых планах взаимодействия между Россией и Сирией.

В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире Министерства культуры Сирии в Дамаске, обсуждались пути расширения сотрудничества в области культуры и кино, а также возможности обмена опытом между РФ и САР.

Сирийский Минкульт также получил приглашение принять участие в Международном кинофестивале «Дух огня», который состоится в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в феврале. Таким образом, сирийские режиссеры могут представить свои фильмы на этом мероприятии.

Член комитета Совфеда РФ Исаков встретился с главой Минкульта САР в Дамаске
Федеральное агентство новостей  / 

Кроме того, на переговорах обсуждались перспективы реализации совместных инициатив, знакомящих с культурой и кинематографом двух государств.

Эдуард Исаков также заявил о необходимости расширения культурных связей для консолидации творческой среды в двух странах. По его словам, РФ готова поделиться с сирийской стороной своим опытом развития культурного поля во всех его проявлениях.

Член комитета Совфеда РФ Исаков встретился с главой Минкульта САР в Дамаске
Федеральное агентство новостей  / 

Взаимодействие Москвы и Дамаска в этой сфере уже дало свои плоды. На днях в САР стартовала выставка произведений искусства, созданных художниками из России.

В рамках культурного обмена прибывшие в ближневосточную страну российские живописцы посетили местные достопримечательности, познакомились с бытом сирийского народа и оценили красоту восстанавливающейся после войны республики.

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