Совбез РФ сообщил о попытках террористов завладеть данными о ядерном оружии

Москва, 6 октября. Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков сообщил, что террористы предпринимают попытки получить доступ к данным о ядерном вооружении.

Злоумышленников интересуют именно данные об изготовлении оружия. Кроме ядерного, боевиков также заинтересовала информация о создании химического и биологического средства массового поражения.

«Фиксируются устремления террористов получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения. Также повышенное внимание к возможности применения патогенных биологических агентов и токсичных химикатов», — цитирует представителя Совбеза «Российская газета».

Коков уверен, что именно для этой цели террористы проводят вербовку отраслевых специалистов, включая преподавателей и студентов химико-биологических учебных заведений.

Ранее замсекретаря Совбеза заявил, что укрепление американских военных в соседних с Афганистаном странах может привести к еще большему приближению инфраструктуры НАТО к границам России.