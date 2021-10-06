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Источник ФАН в Коммунарке подтвердил ухудшение состояния Гаркалина

  /   Обновлено: 06 октября 2021 18:11
Общество
Источник ФАН в Коммунарке подтвердил ухудшение состояния Гаркалина
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Москва, 6 октября. Народному артисту России Валерию Гаркалину, который находится с коронавирусом в Коммунарке, стало хуже. Об этом ФАН сообщил источник в больнице.

Ухудшение самочувствия актера подтвердилось, его действительно перевели в реанимацию. Однако его состояние не является критическим — это было сделано для того, чтобы не усугублять ситуацию и предотвратить дальнейшее поражение легких.

Ранее СМИ писали, что состояние 67-летнего артиста сильно ухудшилось, а поражение легких достигло 75%, из-за чего его подключили к аппарату ИВЛ. Однако дочь Гаркалина Ника в разговоре с Федеральным агентством новостей опровергла сообщения о том, что он находится в реанимации. Слухи о резком ухудшении здоровья актера удивили ее.

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коммунарка гаркалин коронавирус
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