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Авторынок продолжает падать на фоне дефицита микрочипов и энергокризиса

  /   Обновлено: 06 октября 2021 18:06
Экономика
Авторынок продолжает падать на фоне дефицита микрочипов и энергокризиса
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Москва, 6 октября. Отечественный автомобильный рынок демонстрирует снижение третий месяц кряду.

Объем реализации легковых транспортных средств, а также легких коммерческих автомобилей (LCV) упал на 22,6% в сентябре и достиг 119 485 моделей. Об этом пишет Ассоциация европейского бизнеса.

Нехватка машин на рынке связывается с наличием множества причин, среди которых — снижение общего уровня производства, глобальный дефицит микрочипов и новые рисковые факторы в лице дорожающего топлива и кризиса энергетических систем в Соединенном Королевстве и на территории Китая.

Соответствующей оценкой поделился глава Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. Он также добавил, что сообщество будет пересматривать прогноз на весь год в ноябре.

Статистика показывает, что больше всего машин в России реализует АвтоВАЗ. В первый месяц осени дилеры продали 17 189 машин Lada, падение продаж составило 51%. «Серебро» досталось корейской Kia с 17 037 проданными автомобилями и потерей в 16%. Замыкает тройку лидеров рынка Hyundai. Бренду удалось заключить сделки с 13 624 водителями, зафиксировав снижение объема реализации в 26%.

Порядка 37% автолюбителей и вовсе решили снизить частоту использования своих машин, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного среди жителей России.

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