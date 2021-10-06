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Российское авторское общество засудило организаторов «Золотой балки»
Общество
Российское авторское общество засудило организаторов «Золотой балки»
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Москва, 6 октября. Суд потребовал от организаторов музыкального фестиваля «Золотая балка» заплатить Российскому авторскому обществу за использование треков, звучавших на мероприятии.

Фестиваль прошел в Севастополе в 2019 году. Тогда гости музыкального праздника веселились под треки известных исполнителей.

В Российском авторском обществе хотели, чтобы руководство фестиваля оплатило права на треки через него. Но организаторы «Золотой балки» отказались это делать, а деньги перевели напрямую исполнителям, не привлекая посредников.

Российское авторское общество обратилось в суд с просьбой взыскать с организаторов фестиваля деньги. На судебное заседание пришли представители Black Star, исполнительница которого пела на фестивале. Они сообщили, что средства поступили лейблу напрямую. Это не помогло организаторам «Золотой балки», и суд обязал их выплатить Российскому авторскому обществу 300 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Весной этого года Российское авторское общество отсудило у «Планеты Плюс» более 1 миллиона рублей за концерты певца Николая Носкова. У организаций был заключен договор, согласно которому РАО получает средства от выручки с мероприятий взамен на охрану авторских прав компании. Как оказалось, РАО за концерты Носкова не получило никаких денег.

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