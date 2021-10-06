19FortyFive: успех испытаний российского «Циркона» стал худшим кошмаром для США

Вашингтон, 6 октября. Россия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», что стало неприятной новостью для Вашингтона, сообщили аналитики из США.

Обозреватели американского издания 19FortyFive в своем материале пишут, что для Соединенных Штатов худшим кошмаром являются российские подводные лодки, вооруженные гиперзвуковыми боеприпасами. Как передает «ПолитРоссия», именно поэтому в США можно было наблюдать весьма нервную реакцию на прошедший недавно тестовый пуск «Циркона» с атомной субмарины ВМФ РФ «Северодвинск» из подводного состояния.

«В отличие от первого пуска, второй как раз был произведен из-под воды, где подводная лодка лучше защищена», — отметили эксперты.

Журналисты указывают, что АПЛ могут находиться на боевом дежурстве весьма продолжительное время за счет ядерных установок. Ввиду этого успех испытаний «Циркона» стал для американцев очень тревожным сигналом, поскольку теперь Россия окончательно закрепила за собой лидирующие позиции в гиперзвуковой гонке, заключили аналитики.

Ранее сообщалось, что испытания «Цирконов» с фрегата «Адмирал Горшков» могут начаться до конца 2021 года. Также недавний пуск ракеты прокомментировал член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, передает RT.