Эксперт по энергетике Фролов: Россия сможет заработать на продаже угля в 2021 году

Санкт-Петербург, 6 октября. Россия сможет заработать на продаже угля на фоне рекордных цен в текущем году, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Цена энергетического угля в Европе обновила рекорд, превысив 300 долларов за тонну, передает международное агентство Argus. Таким образом, стоимость сырья увеличилась сразу на 40 долларов. При этом котировки на прошлой неделе достигли самого высокого уровня за последние 20 лет.

Эксперт по энергетике Александр Фролов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» отметил, что в России добытого угля в полтора раза больше, чем ожидалось. Именно поэтому стране удастся получить на этом определенный доход. Кроме того, специалист объяснил рекордные цены на сырье повышенным спросом на энергоносители. Частично он связан с выпавшими объемами возобновляемой генерации. В качестве примера специалист привел ситуацию со снижением производства электричества через ветровые станции.

«Ветер дует слабее, чем в прошлом году, ветер дует слабее — меньше производится электричества, а при этом электричества нужно больше, чем в прошлом году. Значит, его нужно из чего-то производить. Как? Дорогой, значит мы замещаем его углем, спрос на уголь растет, растет цена на уголь», — подчеркнул Фролов.

Фьючерсы газа в Европе на пике достигли рекордной отметки в 1900 долларов за тысячу кубометров, однако вскоре откатились до 1325 долларов за тысячу «кубов». Ситуация на энергетическом рынке повлияла, в том числе, на нефть и уголь.