Крупная строительная выставка стартовала в Триполи

Триполи, 6 октября. Более 500 ливийских и международных компаний представят свою продукцию в течение трехдневной строительной выставки, начавшей работу в Триполи.

Мероприятие проходит в рамках подготовки североафриканской страны к проектам по реконструкции своей инфраструктуры, пострадавшей от многолетних конфликтов и боевых действий.

«Пришло время перевернуть страницу прошлого и открыть новую для настоящего. Мы переходим к стадии стабильности, в течение которой осуществляется восстановление Ливии, чтобы она могла встать в один ряд с государствами, вкладывающими крупные инвестиции в недвижимость, такими как Египет и Турция», — заявил участник ярмарки и представитель одной из компаний Халед аль-Бадави.

Организаторы мероприятия ожидают большого присутствия людей и уже называют его крупнейшей в своем роде выставкой в Северной Африке. По некоторым подсчетам, ее должны посетить порядка 14 тыс. человек.

Несколькими днями ранее министр экономики и торговли в Правительстве национального единства (ПНЕ) Мухаммад аль-Хувейдж сообщил о том, что для восстановления Ливии необходимо 200 млрд долларов. Он отметил, что данную сумму насчитали местные учреждения и Всемирный банк.