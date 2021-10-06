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Российских представителей при НАТО могут выслать из Брюсселя

  /   Обновлено: 06 октября 2021 17:56
Политика
Российских представителей при НАТО могут выслать из Брюсселя
nato.int

Брюссель, 6 октября. Восемь российских дипломатов, представляющих Москву при НАТО, могут быть высланы на родину из-за подозрений в шпионской деятельности, сообщили в Альянсе.

Высылка сотрудников российского МИД из Брюсселя основывается на их якобы причастности к разведслужбам, хотя никаких подтверждений тому в Организации Североатлантического договора не предоставили. Таким образом, дипмиссия россиян в НАТО сокращается в два раза.

«НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при Альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность РФ, в том числе убийства и шпионаж. Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать», — сообщает Sky News.

Нападки Запада на Россию продолжаются как по линии НАТО, так и по линии ОЗХО. Организация по запрещению химического оружия выдвинула Москве вопросы по делу об «отравлении» одиозного блогера Алексея Навального и предоставила 10 дней на ответ.

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