Королева Летисия как всегда нашла идеальную одежду, которая стройнит

Мадрид, 6 октября. Ни для кого не секрет, что демисезонные и зимние вещи редко когда бывают идеальные по фигуре. Но королева Испании Летисия сумела найти исключение из правил. Она остановилась на шерстяном блейзере Uterque — удлиненном, приталенном, с классическим принтом пье-де-пуль, в народе известном как «гусиная лапка», пишет Elle.

Дополнила женщина двухцветный ансамбль кожаными леггинсами. Такие можно найти в осенней коллекции бренда Uterque, а замшевые лодочки, надетые на ее изящные ножки — у другого любимого испанского бренда королевы — Magrit.