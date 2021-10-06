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Королева Летисия как всегда нашла идеальную одежду, которая стройнит
Шоу-бизнес
Королева Летисия как всегда нашла идеальную одежду, которая стройнит
wikipedia.org  /  Diego Sinova / Comunidad de Madrid / CC BY 2.0

Мадрид, 6 октября. Ни для кого не секрет, что демисезонные и зимние вещи редко когда бывают идеальные по фигуре. Но королева Испании Летисия сумела найти исключение из правил. Она остановилась на шерстяном блейзере Uterque — удлиненном, приталенном, с классическим принтом пье-де-пуль, в народе известном как «гусиная лапка», пишет Elle.

Дополнила женщина двухцветный ансамбль кожаными леггинсами. Такие можно найти в осенней коллекции бренда Uterque, а замшевые лодочки, надетые на ее изящные ножки — у другого любимого испанского бренда королевы — Magrit.

Модницы знают, что удобная колодка — основное требование к эргономике обуви. Ведь особам такого высокого полета на ногах приходится проводить по несколько часов в день. Марка Magrit прекрасно справляется с обеспечением комфорта, судя по количеству пар в личной коллекции Летисии.

Испанская донья всегда выглядит прекрасно. Ее чувство стиля настолько безупречно, что она легко соблюдает баланс между деловыми и сексуальными образами.

В качестве примера можно привести ее визит на заседание Фонда по борьбе с наркоманией (Foundation Against Drug Addiction), попечителем которого Летисия является. Она всегда подбирает платья под стать мероприятиям.

На эту встречу она надела наряд с социальным подтекстом. Речь идет о платье-футляре с ассиметричным вырезом-лодочкой и бантом на плече. Автором платья стал бренд Ulises Mérida в коллаборации с ассоциацией женщин, переживших сексуальное рабство. Образ королева завершила стильными, но не отвлекающими внимания аксессуарами — уже упоминавшимися ранее лодочками бренда Magrit, клатчем Carolina Herrera и серьгами Gold and Roses из розового золота с бриллиантами.

Ранее сообщалось, как королева Летисия вышла в свет в ошеломительном нежно-сиреневом костюме.

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Все новости / Шоу-бизнес / Королева Летисия как всегда нашла идеальную одежду, которая стройнит
испания королева мода стиль летиция
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