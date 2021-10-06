ЕК предложила повысить инвестиции в зеленую энергетику на фоне рекордных газовых цен

Брюссель, 6 октября. Еврокомиссия намерена повышать инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергетический кризис, возникший из-за рекордных котировок газа в Европе.

Соответствующее заявление сделала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопросы журналистов в преддверии саммита ЕС — Западные Балканы. Она указала, что пока котировки газа росли, цены на возобновляемые источники энергии, наоборот, снизились и остаются стабильными. Поэтому в долгосрочной перспективе ЕС следует инвестировать в зеленую энергетику, которую европейские страны производят самостоятельно, резюмировала глава ЕК.

"Еврокомиссия представит на следующей неделе коммюнике по энергетической ситуации в Европе. Мы рассмотрим все аспекты этой ситуации", — добавила фон дер Ляйен.

Цены на газ в Европу продолжают расти. С начала сентября котировки топлива уже установили несколько рекордов. В ходе сегодняшних торгов стоимость ноябрьских фьючерсов впервые в истории достигла 1900 долларов за тысячу кубометров. Причинами подорожания газа стал высокий спрос на энергоносители и дефицит поставок. Еще одним фактором, способствующим ралли на рынке энергоносителей, стала безветренная погода в северной части Европы, из-за которой снизились объемы выработки электричества за счет возобновляемых источников энергии.

Кроме того, страны ЕС не могут в полном объеме рассчитывать на поставки американского СПГ. Как объяснил эксперт по энергетике Александр Фролов, отвечая на вопрос ФАН, это связано с тем, что в Азии стоимость этого вида топлива значительно превышает европейские котировки.