Вероятность попасть в черный список Украины заставила Варум отказаться от концертов в Крыму

Москва, 6 октября. Популярная российская исполнительница Анжелика Варум объяснила невозможность своих выступлений в Крыму. Артистка боится запрета на въезд на Украину.

Артистка призналась, что не может порадовать своих крымских поклонников сольными выступлениями. Дело в том, что звезде крайне необходимо периодически посещать украинские земли. Она отметила, что боится попасть в черные списки страны и стать отрезанной от родных и близких.

«У меня там родные, бабушкина сестра, 96 лет — ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю», — откровенно призналась артистка.

Популярная исполнительница отметила, что украинская политика в отношении россиян, в том числе знаменитых, является «сумасшедшим домом». Варум считает, что украинцы и русские очень похожи и являются братскими народами. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман для YouTube-шоу «А поговорить?».

Ранее Варум рассказала про последний разговор со своим отцом, который многие годы страдал от алкоголизма. Она призналась, что недуг родителя был самой большой проблемой их семьи, с которой они никак не могли справиться.