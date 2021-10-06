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Актриса Валешная не смогла полететь на МКС в составе «киноэкипажа» из-за плохого здоровья

  /   Обновлено: 06 октября 2021 17:43
Общество
Актриса Валешная не смогла полететь на МКС в составе «киноэкипажа» из-за плохого здоровья
Кадры из фильма «Катерина. Другая жизнь»

Москва, 6 октября. Актриса петербургского театра-студии «Мастерская» Мария Валешная могла принять участие в съемках фильма «Вызов». Звезда не заменила Юлию Пересильд по показателям здоровья.

Российские звезды впервые в истории кинематографа отправились в космос на съемки фильма. Лента режиссера Клима Шипенко «Вызов» рассказывает о враче (Пересильд), которая отправилась на орбиту для спасения космонавта. Стартовал корабль «Союз МС-19» с «киноэкипажем» 5 октября с космодрома Байконур.

Перед запуском проекта все желающие прошли строгий отбор. После видеокастинга порядка 30 актрис приехали в звездный городок, где всех направили на медицинское обследование. Из них выбирали лучшую не по уровню актерского таланта, а по состоянию организма. Лишь самые здоровые могли получить разрешение на полет в космос.

«Очень многие сразу же «слетели» по зрению. Я общалась в основном с Аленой Мордовиной и Светланой Ходченковой. С Аленой, кстати, мы жили в одном номере», — поделилась воспоминаниями участница кастинга Валешная.

Звезда телесериала «Девочки не сдаются» Валешная не прошла отбор по состоянию здоровья. Однако ее наставника по театру «Мастерская» эта новость не расстроила, он желал своей подопечной не попасть в состав «киноэкипажа», сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно, что кинематографисты планируют в ближайшее время приступить к съемкам «Вызова». Члены «киноэкипажа» уже освоились и, по сообщению медиков, чувствуют себя хорошо.

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пересильд киноэкипаж валешная
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