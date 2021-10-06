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Энергоэксперт Фролов объяснил, почему Европа не получает СПГ из США

  /   Обновлено: 06 октября 2021 17:43
Экономика
Энергоэксперт Фролов объяснил, почему Европа не получает СПГ из США
wikipedia.org  /  JoachimKohlerBremen / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 6 октября. Европейские потребители не получают необходимых объемов сжиженного природного газа (СПГ) из США по причине того, что котировки топлива в Европе все еще ниже, чем в Азии.

Такое объяснение предложил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, выступая в эфире Медиагруппы «Патриот». Как он отметил, комментируя текущую ситуацию на энергетическом рынке Европы, поставщики направляют газ туда, где на него больше спрос и цена. Именно поэтому основная часть СПГ уходит в Азию.

Тем временем стоимость голубого топлива в Европе продолжает рекордно расти. В ходе сегодняшних торгов котировки газа преодолели отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров.

Министры пяти стран ЕС ранее выступили с инициативой провести расследование скачков цен на газ. Европейские чиновники также предложили установить общие правила для государств по объемам находящегося в хранилищах топлива, чтобы смягчить волатильность на рыке.

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газ фролов спг
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