Фролов о причинах резкого скачка цен на газ: Спекулянты раздули «газовый пузырь»

В среду, 6 октября, в студии Медиагруппы «Патриот» прошел прямой эфир с участием заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова. В ходе прямого включения эксперт рассказал, что стало причиной резкого скачка цен на газ. А также объяснил безосновательность обвинений в адрес России и «Газпрома» относительно заинтересованности в катастрофической ситуации, которая сложилась на европейском газовом рынке.

По словам Фролова, сейчас речь идет о резком скачке фьючерсных контрактов, но для России гораздо важнее ситуация, которая сложилась на спотовом рынке. Как объяснил эксперт, спотовый рынок — это площадка, где происходит непосредственная торговля газом. Именно там покупатель становится собственником купленного товара в момент заключения сделки. И именно на спотовой торговле завязано ценообразование газа в ЕС, такое решение принято еще в конце 2000-х.

«Тогда Европа готовилась к тому, что у нее резко возрастет потребление газа и при этом снизится собственное производство. Опасаясь роста зависимости от внешних поставщиков, европейцы предприняли ряд шагов. Они сделали ставку на развитие возобновляемой энергетики и провели реформы на газовом рынке. В частности, максимально сократили долю долгосрочных контрактов, считая их обременительными. В том же случае, где от долгосрочных контрактов не представлялось возможности избавиться, ценообразование в них было решено привязать к спотовым площадкам», — рассказал Фролов.

Привязывая цены к спотовым площадкам, европейцы думали, что туда хлынет масса поставщиков газа, которые будут сбивать цены, конкурируя между собой. Однако, как видно по нынешней ситуации с ценами на газ, система дала сбой, причем очень серьезный. И обвинять в этом Россию не имеет смысла. Поскольку, несмотря на то, что сейчас более 80% цены «Газпрома» формируется за счет спотовой составляющей, российская компания продает голубое топливо по более низким ценам. Фролов объяснил это следующим образом.

«Надо заметить, что цены по контрактам меняются не сразу, а вслед за изменениями на спотовых площадках. Берется некий средний показатель за определенный период времени, и, например, каждые три месяца контрактные цены пересматриваются, исходя из средних показателей на спотовых площадках. То есть сейчас «Газпром» продает Европе газ по цене, которая существенно ниже цен, что сейчас на спотовом рынке, что на фьючерсных площадках», — пояснил он.

Чехарда на фьючерсном рынке, по мнению Фролова, происходит потому, что в Европе в рамках всех этих преобразований на рынок пришло большое количество компаний, которые не имели никакого опыта и представления об этой работе. Как сказал эксперт, в итоге эти компании зарабатывают на спекуляции — летом покупают дешевле, а зимой продают дороже.

«Обычно эта схема исправно работала. Но в этом году компании столкнулись с тем, что цены на газ летом не упали, а, наоборот, выросли. Они просто не знали, как поступить. С одной стороны, если купить этот газ по заявленной цене, заполнить подземное хранилище, заплатить за хранение, а зимой продать его подороже, то заработаешь денег. Но вдруг зимой цены, наоборот, упадут?» — поделился рассуждениями Фролов.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Именно из-за того, что компании до последнего тянули и не знали, закупать газ в летний период или нет, заполнение европейских резервов резко снизилось. Низкая динамика пополнения запасов газа в преддверии отопительного сезона и стала детонатором паники, которая отразилась в ценах на фьючерсных рынках, уверен эксперт. Часть людей таким образом решила застраховать свои риски, предвидя, что газа зимой может не хватить, а часть, видя легкую наживу, просто занялась спекуляцией.

«Увидев надувающийся пузырь, люди включаются в этот процесс, чтобы заниматься спекуляцией, покупая и продавая фьючерсные контракты. Так теперь работает рынок. Можно было бы сказать, что это некая случайность и обычно он работает иначе. Но, я глубоко убежден, если ваша система, которую вы выстроили, не готова к кризису, то это плохая система. Кризис всегда возникнет 100%, он неизбежен. Получается, что европейцы не готовились», — заключил специалист.

При этом расследование, которое предложили провести Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния из-за столь резкого роста цен на газ, в первую очередь нацелено не на выявление виновных, а на снятие своей ответственности. У каждой страны, помимо личных причин, есть одна общая — это недовольство населения и высокий социальный градус.

«Франции необходимо набрать хоть какие-то очки. Впереди выборы, и у действующего президента низкие шансы переизбраться, поэтому надо найти виновных, желательно снаружи. Им, кстати, все равно, будет ли это или Россия, или «Газпром», или возобновляемая энергетика. В Европе сейчас идет рост стоимости электричества. В Испании, например, уже пытаются сокращать налоги, но это не помогает. Население, которое пострадало от пандемии, и так озлоблено», — прокомментировал Фролов.

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Paul Langrock

По словам спикера, в нынешней ситуации перекладывать вину на «Газпром», оперируя запуском «Северного потока — 2», бессмысленно. Эксперты, в отличие от населения, прекрасно понимают, увеличить поставки российского газа в Европу за счет запуска новой ветки не удастся. «СП-2» лишь перераспределит уже существующие поставки. Даже при всем желании России увеличить объемы продаваемых кубометров и полностью перекрыть сверхконтрактные запросы не позволит пресловутый немецкий регулятор. Он, к слову, тоже в свое время был создан для того, чтобы снизить зависимость ЕС от стран-поставщиков (и в первую очередь от России).

Но некоторое напряжение на европейском газовом рынке запуск «СП-2» все же может снять. Об этом можно судить потому, что, как только в СМИ появилась ложная информация о его запуске, фьючерсные контракты сразу рухнули на 10%.