Министерство обороны Украины выступило с официальным докладом, где были отмечены «принципиально новые перспективы интеграции ВСУ в структуры Североатлантического альянса». Как утверждают в украинском оборонном ведомстве, в ходе сотрудничества страны с организациями западного военного блока Киев получил «неоценимый опыт ведения маневров, который пригодится украинцам в борьбе против потенциального агрессора». При этом в НАТО очередные украинские «интеграционные планы» восприняли с удивлением. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

В эфире одного из пропрезидентских украинских телеканалов руководитель главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ, полковник Андрей Павелко, клятвенно пообещал, что в обозримом будущем армия Украины «займет свое достойное место среди членов Альянса».

«Мы внедрили для своих вооруженных сил уже 303 натовских стандарта, на очереди — новые программы, которые максимально сблизят нас с западными побратимами», — отметил он.

При этом на вопрос журналистов, кто именно будет платить за реализацию упомянутых программ, полковник не ответил.

Ответ на указанный вопрос не дает и украинское правительство.

«Мы ищем пути, которые позволят Украине стать полноценным членом НАТО со всеми вытекающими из этого последствиям, — многозначительно резюмировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. — Но когда это произойдет — не знает никто».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

По словам Шмыгаля, официальный Киев располагает всеми необходимыми наработками для того, чтобы расширить партнерские программы с Североатлантическим альянсом, после чего можно будет всерьез говорить об окончательной интеграции Украины в эту организацию.

Любопытно, что в данный момент никто из представителей украинских властей в целом и минобороны страны в частности так и не удосужился объяснить общественности, о каких «303 натовских стандартах» в этом контексте вообще может идти речь.

«Украина действительно регулярно проводит совместные с западными армейскими подразделениями военные учения, а также отправляет своих офицеров на стажировку в США, Польшу, Чехию и другие страны — члены НАТО, однако для того, чтобы стать полноправным членом Альянса, этого мало, — сказал Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности высокопоставленный чиновник украинского минобороны. — Наши военные и вправду стали питаться в столовых по «натовскому меню», одеваться в сертифицированную натовскими дизайнерами униформу и, наконец, использовать на учебных стрельбах оружие западного образца. Но это отнюдь не все те стандарты, которые гарантируют присутствие Украины в натовских структурах».

С подобным мнением согласны и западные эксперты.

«Сейчас глупо говорить о возможном вступлении Украины в НАТО: для начала этой стране необходимо решить локальный конфликт в Донбассе, — подчеркнул в комментарии корреспонденту ФАН европейский наблюдатель Александр Митц. — Затем Киеву придется переоснастить свою армию по последнему слову техники. Ни того, ни другого украинские власти сделать не смогут. Во-первых, власти не располагают очередным планом прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, а во-вторых, по причине отсутствия денег в государственном бюджете Украина не может приобрести даже подержанные иностранные образцы оружия. Соответственно, о членстве в Альянсе в обозримом будущем Украина может только мечтать».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Любопытно, что на фоне указанных бравурных заявлений украинского МО в стране регулярно регистрируются массовые отказы молодых людей служить в ВСУ.

«Сегодня мало кто хочет участвовать в донбасском конфликте или нести службу в отдаленных горных районах Западной Украины, получая за это сущие гроши, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН помощник военного комиссара из Киевской области Виктор Д. — Странно, что многие наши призывники вообще реагируют на присылаемые из военкоматов повестки».

На вопрос, смогут ли воплотиться мечты украинских властей об интеграции ВСУ в НАТО, помощник военкома ответил отрицательно.