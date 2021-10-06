Японский журналист Ода: Россия не имеет отношения к рекордному подорожанию газа

Токио, 6 октября. Целый комплекс объективных причин объясняет мировой рост цен на газ, указывает издание Yahoo News Japan.

Европа попусту обвиняет Россию в искусственном завышении цен на голубое топливо, считает журналист из Японии Такэси Ода. Он ссылается для подтверждения своего мнения на заявление Международного энергетического агентства.

Так, экстремальная прибавка в цене на глобальном рынке связывается в МЭА с нарушением цепочки поставок из-за различных неполадок технического характера, особенностей погоды в разных регионах мира, а также по причине быстрого восстановления уровня спроса на сырье после распространения COVID-19.

Например, начало 2021 года характеризовалось аномально холодной погодой в Восточной Азии и Северной Америке. Азиатский регион встретился с повышенными температурами летом, а в Бразилии наблюдалась засуха. Соответственно, в основе ценового роста — экономические обстоятельства, которые подтверждают, что Россия непричастна к кризису газового сектора в Европе, резюмирует Ода.

Российская Федерация, в это же время, имеет все шансы на то, чтобы побить очередной рекорд поставок энергоносителей европейским потребителям, о чем заявил президент страны Владимир Путин.