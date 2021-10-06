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Группировка кораблей Северного флота отработает высадку десанта на учениях в Арктике
Армия
Группировка кораблей Северного флота отработает высадку десанта на учениях в Арктике
Пресс-служба Балтийского флота

Северодвинск, 6 октября. Корабли арктической группировки Северного флота РФ прибыли к островам Земли Франца-Иосифа для проведения масштабных учений.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в отряд вошли БПК «Североморск», БДК «Георгий Победоносец», спасательное буксирное судно «Памир» и большой морской танкер «Сергей Осипов». Экипажи боевых единиц российского флота проведут спасательные учения, а также отработают высадку десанта в Арктике, передает телеканал «Звезда».

«Плавание в высоких широтах проходит без ледокольного обеспечения с учетом фактической ледовой обстановки. Для ее уточнения североморцы используют данные метеорологических спутников и вертолет Ка-27», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что маневры в регионе будут проводиться в рамках десятого арктического похода Северного флота, который начался 10 августа.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ провел учения в море Лаптевых, которые вызвали ужас у американских военных. Командование ВС США также настораживает работа Минобороны России по восстановлению военной инфраструктуры в Арктике, передает infox.

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арктика учения северный флот
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