Михаил Саакашвили отправил письмо из тюрьмы украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Рустави, 6 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме в городе Рустави, отправил письмо журналисту Дмитрию Гордону. Текст опубликовала любовница политика Елизавета Ясько.

В письме известному украинскому интервьюеру Саакашвили поздравляет с прошедшим днем рождения супругу Гордона Алесю Бацман. Также политик заявляет, что держит голодовку, не признает вынесенный в его отношении обвинительный приговор и настаивает на намерении вести борьбу против действующих грузинских властей.

«Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны», — пишет бывший грузинский лидер.

Как отмечает аналитик центра «Кассад» Борис Рожин, психическое состояние Саакашвили могло серьезно пошатнуться. Причиной тому могли стать итоги муниципальных выборов в стране, не оправдавшие революционных ожиданий политика.