Милонов осудил «доносчиков» на участвовавших в церемонии венчания Романовых военных

Доносительство на военнослужащих — дело, недостойное порядочного гражданина. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу остался недоволен фактом привлечения военнослужащих в качестве «почетного караула» на венчание потомка династии Романовых, которое прошло 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Как назидание глава оборонного ведомства привлек должностных лиц Западного военного округа, отправивших солдат на частное мероприятие, к дисциплинарной ответственности.

Милонов обвинил в случившемся «коммунистических хейтеров, которые тут же начали писать доносы на военных».

«Мероприятие, конечно, явно не имело государственного статуса, чтобы на нем присутствовали солдаты, и сам бы я на него тоже не пошел, но, в конце-то концов, кому от этого стало плохо? — недоумевает депутат. — У кого что пропало, кому не доложили каши в тарелку, что у всех наступило такое возбуждение? Я не вижу ничего страшного в том, что рота почетного караула пришла на церемонию венчания потомка династии Романовых».

Парламентарий подчеркнул, что истинной причиной, по которой люди стали писать доносы на военных, было «вымещение злобы».

«Если честно, я даже не знаю, что хуже: несанкционированное участие нескольких военнослужащих, которые просто торжественно поприветствовали новобрачных, или доносительство на них за этот «проступок», — сказал собеседник ФАН. — В конце концов, люди ничего и ни у кого не украли».

Народные новости / Руслан Тимербаев

Милонов вспомнил, что почетный караул привлекался для участия и в других малозначительных мероприятиях, хоть те и имели официальный статус.

«Зовут их то на открытие Законодательного собрания Санкт-Петербурга, то на закрытие, — недоумевает депутат. — Зачем? Вот непонятна мне этимология этого процесса».

Парламентарий заявил, что скандал «высосан из некого левацкого пальца» людьми, которым просто не нравится факт венчания родственника последнего русского царя.

«Вот они и пишут доносы, — добавил собеседник ФАН. — А мне, как и большинству избирателей Санкт-Петербурга, до этого события дела ровным счетом никакого нет».

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