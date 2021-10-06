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Дава стал новым членом жюри «Ледникового периода»

  /   Обновлено: 06 октября 2021 17:55
Шоу-бизнес
Дава стал новым членом жюри «Ледникового периода»
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 6 октября. Российский блогер и исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, стал членом жюри популярного телешоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Изначально ведущий телестройки «Дом-2» должен был принять участие в шоу в паре с известной фигуристкой Аделиной Сотниковой. Однако из-за полученной травмы музыкант не смог продолжить участие в проекте.

В первом выпуске шоу Сотникова пополнила ряд судей. Уже во втором выпуске это место займет ее несостоявшийся партнер — Манукян. Об этом музыкант рассказал своим подписчикам в Stories Instagram. Он также показал небольшой спойлер для всех поклонников шоу — на записи нового эфира блогер Даня Милохин снова не удержал равновесие на коньках.

«Очень рад оказаться сегодня здесь, рядом с вами», – прокомментировал Дава на камеру.

Дава стал новым членом жюри «Ледникового периода»
Prt Scr instagram.com  / @dava_m

Ранее Манукян публично извинился перед Сотниковой. Он признался, что невозможность кататься на льду популярного телешоу его сильно огорчает. Кроме того, Дава уверен, что таким образом он подвел свою партнершу.

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