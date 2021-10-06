Дава стал новым членом жюри «Ледникового периода»

Москва, 6 октября. Российский блогер и исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, стал членом жюри популярного телешоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Изначально ведущий телестройки «Дом-2» должен был принять участие в шоу в паре с известной фигуристкой Аделиной Сотниковой. Однако из-за полученной травмы музыкант не смог продолжить участие в проекте.
В первом выпуске шоу Сотникова пополнила ряд судей. Уже во втором выпуске это место займет ее несостоявшийся партнер — Манукян. Об этом музыкант рассказал своим подписчикам в Stories Instagram. Он также показал небольшой спойлер для всех поклонников шоу — на записи нового эфира блогер Даня Милохин снова не удержал равновесие на коньках.
«Очень рад оказаться сегодня здесь, рядом с вами», – прокомментировал Дава на камеру.
Ранее Манукян публично извинился перед Сотниковой. Он признался, что невозможность кататься на льду популярного телешоу его сильно огорчает. Кроме того, Дава уверен, что таким образом он подвел свою партнершу.