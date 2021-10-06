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На звонницу уничтоженного ВСУ храма в Горловке установили купола из Воронежа
Общество
На звонницу уничтоженного ВСУ храма в Горловке установили купола из Воронежа
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Горловка, 6 октября. Сгоревший дотла после обстрела Вооруженными силами Украины Благовещенский храм в Горловке в 2017 году начали восстанавливать российские мастера. Воздвигают храм на том же фундаменте, сообщает информацию с сайта Горловской епархии издание «Новороссия».

Вчера, 5 октября, на звонницу водрузили девять колоколов, которые были отлиты в Воронеже на заводе Анисимова. Самый большой из них весит 500 килограммов. На колоколах выгравированы иконы с изображениями святых покровителей храма и Донбасса, которые прорисованы до мельчайших деталей.

Уточняется, что на месте сожженного храма строители из Архангельска возвели новый, используя архангельскую сосну. Установленные на храме купола изготовлены из вологодской осины. Мастера из поселка Мстера Владимирской области написали для храма несколько икон. Новый храм больше и выше сгоревшего. Его высота составляет около 30 метров.

Ранее ФАН рассказывал о восстановлении разрушенного храма в Донецке. Его почти заново отстроили на пожертвования россиян.

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иконы храм восстановление колокола
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