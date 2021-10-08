Покровская суббота 2021: история и традиции, обряды на покойников, что нельзя делать

Покровская родительская суббота — важнейший поминальный день в православии — в 2021 году приходится на 9 октября. Это последняя суббота перед православным отмечанием праздника Покров Пресвятой Богородицы, который наступит в четверг, 14 октября.

Покровская суббота: история и традиции, обряды на покойников

Покровская поминальная суббота установлена православной церковью в память воинов, погибших при взятии Казани в 1552 году во время битвы, которая произошла в канун праздника Покров Пресвятой Богородицы. Поминать в этот день не только павших воинов, но также усопших родителей и близких родственников — это, скорее, народная традиция, поэтому Покровская суббота считается родительской.

На Руси субботу перед Покровом люди, как правило, начинали с посещения храма, где заказывали поминальные службы об усопших, а затем отправлялись на кладбища. Могилы близких убирали, подновляли и готовили к зиме, закрывая ветками и лапником от холодов и снега.

В Родительскую субботу необходимо было как следует уважить усопших близких, чтобы достойно проститься с ними до весны (зимой кладбища без острой надобности не посещали). В Покровскую субботу считалось правильным помянуть усопших в ходе общей либо семейной трапезы.

Федеральное агентство новостей /

Во многих местностях до сих пор на Покровскую субботу сохраняются древние полуязыческие обряды на покойников. Эти обряды называются «кормление покойников» или «кормление мертвых». Поминая близких, люди раскладывали еду прямо на могилах, «угощая» дорогих покойников хлебом из зерна нового урожая. Застолья бывали довольно обильны: на кладбища приносили хлеб, пироги, иногда даже мясо, а также напитки из фруктов и меда. Люди ели и пили, «приглашая» усопших присоединиться к трапезе.

Напиваться на кладбище было не принято, но брага, медовуха и самодельное пиво нередко лились рекой. Хмельное не только пили, но и лили на могилы, приглашая усопших к трапезе, там же оставляли угощение. Эта традиция жива и поныне, на Покровскую субботу на православных кладбищах, помимо зажженных свечей и лампад, можно увидеть на могилах сладости, а также кусочки хлеба и иногда полные рюмки. На Руси после поминовения на могилах общие трапезы продолжались за кладбищенской оградой — в поле, на сельской улице, в самой большой избе.

Поминальные трапезы на кладбище церковь не одобряет, относя эти традиции к язычеству. Верующим рекомендуется проводить Покровскую родительскую субботу за домашним столом, вспоминая близких и при этом не злоупотребляя алкоголем и не предаваясь чревоугодию.

С Покровской субботы, согласно приметам, осень начинает постепенно сворачивать на зиму, наступает пора готовиться к холодам. На Руси в это время заканчивали утеплять избы и хлева, переводили скотину в теплые помещения, укрывали от заморозков посадки и так далее. В это время скотоводы начинали осенний забой скота, ели вдоволь мяса, засаливали его на зиму.

Федеральное агентство новостей /

Что нельзя делать в Покровскую субботу 9 октября

Покровская суббота считается важным церковным праздником, поэтому в этот день на Руси не принято было работать, разрешалось только разогревать приготовленную заранее пищу. Согласно приметам, нельзя стирать, вообще от воды лучше держаться подальше, женщинам запрещено рукоделие, чтобы ненароком не «поранить» дорогих покойников.

Категорически запрещено сквернословие, особенно в пьяном виде, да и вообще злоупотребление алкоголем — табу. Не допускается брань, злые слова и мысли в адрес усопших. Считается, что в отместку покойники зимой не станут тихо лежать на кладбище, а будут являться обидчикам в кошмарах и даже могут задушить нечестивца во сне.

Поплакать о дорогих усопших разрешается, но слишком сильно рыдать и напоказ убиваться считается большим грехом. Согласно суеверию, огорченные громкими стенаниями покойники из жалости к убивающимся близким могут остаться на земле, отказавшись возвращаться в царство мертвых.

Христианская подоплека запрета на демонстративное горевание понятна — Спаситель Иисус Христос своей жертвой «отменил» смерть, и физическая кончина для верующих — только миг перед жизнью вечной.

Покровская суббота считается кануном Покрова Пресвятой Богородицы, даже если сам праздник наступает только через несколько дней (как в 2021 году). Подробнее о празднике Покрова, его обрядах и традициях читайте в материале ФАН.