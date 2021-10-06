Американские сенаторы призвали начать регулировать деятельность Facebook

Вашингтон, 6 октября. Группа американских сенаторов прокомментировала показания бывшей сотрудницы социальной сети Facebook Фрэнсис Хауген.

Девушка заявила, что социальная сеть намеренно публикует недостоверную информацию, которая разжигает ненависть и заставляет пользователей больше комментировать. Это делается ради увеличения прибыли компании. При этом администрация ресурса четко осознает вред, наносимый пользователям.

Комментируя эти показания, американские сенаторы указали на непозволительность подобных действий. В частности, конгрессмен Ричард Блументал заявил, что Правительство США может вмешаться в ситуацию.

«Facebook наращивает прибыль и игнорирует боль. Неспособность Facebook признать и действовать подтверждает его моральную несостоятельность... Если они не приступят к действиям, конгрессу придется вмешаться», — сказал он.

Другой сенатор Берни Сандерс добавил, что необходимо обязать крупные IT-компании платить больше налогов, которые соответствовали бы их прибыли.

Ранее стало известно, что Facebook и другие сервисы компании перестали работать. Социальные сети были неактивны более шести часов.