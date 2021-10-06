Палеонтологи из Гарварда обнаружили новый вид окаменелой тихоходки в янтаре

Кембридж, 6 октября. Палеонтологи из Гарварда и Технологического университета Нью-Джерси смогли обнаружить третью в мире окаменелость тихоходки.

Беспозвоночное находилось вместе с тремя древними муравьями в куске доминиканского янтаря. Ученые, изучавшие минерал, целый месяц не обращали на нее внимания. В результате специалисты со всех сторон смогли рассмотреть тихоходку, так как янтарь позволил ей отлично сохраниться. Отмечается, что окаменелость насчитывает около 16 млн лет. Работа представлена в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Новый вид микроскопического существа ученые отнесли к семейству Isohypsibioidea и назвали Paradoryphoribius chronocaribbeus. Установленные различия помогут глубже изучить эволюцию тихоходок, считают палеонтологи.

Ученым из КНР ранее удалось обнаружить останки динозавра возрастом 125 миллионов лет. Находка позволила выделить ядра хрящевых клеток, которые могут до сих пор хранить ДНК.