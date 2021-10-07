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Юрист Елена Эльгерт дала советы, как не стать жертвой обмана со стороны мошенников
Общество
Юрист Елена Эльгерт дала советы, как не стать жертвой обмана со стороны мошенников
pixabay.com  / 

С момента появления рыночных отношений общество столкнулось с необходимостью правового регулирования сделок и делового взаимодействия: так появились законы и всевозможные своды правил. И пусть сегодня рынок юридических услуг изобилует вариантами выбора, существуют серьезные риски заблудиться в рекламе от профессионалов и наткнуться на недобросовестных аферистов. Как не стать жертвой их обмана, ФАН объяснила профессиональный юрист, член союза Торгово-промышленной палаты РФ Елена Эльгерт.

«На рынке юридических услуг развелось очень много мошенников. Как специалист, занимающийся закрытием исполнительных производств и кредитных обязательств без банкротства, я могу привести реальные примеры из жизни. Ко мне часто приходят люди, которые стали жертвами обмана со стороны юристов, занимающихся банкротством, — рассказывает специалист. — Такие юристы берут с людей деньги, обещая списать долги через банкротство, и потом исчезают. И человек попадает в еще большую долговую яму, оставшись со всеми долгами и отдав псевдоюристам значительную сумму денег. Ведь стоимость услуг по банкротству в настоящее время составляет от 150 тысяч рублей».

Юрист Елена Эльгерт дала советы, как не стать жертвой обмана со стороны мошенников
Из личного архива Елены Эльгерт  / 

Чтобы не попасться на обман таких юристов, Елена Эльгерт советует в первую очередь проверить фирму, в которую вы собираетесь обратиться. Мало того, что она должна быть открыта уже несколько лет, не лишним будет попросить дать несколько судебных решений или постановлений с участием организации и работающих в ней специалистов. Если выбор фирмы сделан, внимательно прочитайте предлагаемый договор: в нем, по словам эксперта, не должно быть непонятных и размытых формулировок. Клиент всегда должен понимать, о чем идет речь в документе и за что именно он будет платить деньги.

«Не вносите предоплату в размере 100%, максимум 10-15%. Остальное [должно быть] в рассрочку на период всей процедуры банкротства. Деньги переводите только безналично на расчетный счет фирмы, с которой заключен договор, либо на именную банковскую карту того юриста, с кем заключается договор, — советует Елена Эльгерт. — Через 1,5 месяца после заключения договора самостоятельно проверьте в арбитражном суде, есть ли дело по банкротству в отношении вас. Если дела нет, больше не платите ни копейки и забудьте об этой фирме или юристе навсегда».

Эти простые правила помогут уберечь не только деньги, но и ваши силы и время, которые вы потратите на то, чтобы найти действительно достойных и профессиональных юристов, занимающихся списанием долгов.

Ранее юрист Ирина Минина сообщила о новых законах, на которые россиянам стоит обратить внимание с 1 октября. Так, в стране изменились правила выплаты детских пособий — теперь субсидии на первого и второго ребенка до трех лет можно получить только на карту «Мир».

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