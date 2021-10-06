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В Сети обсуждают новый автомобиль «Почты России»
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На дорогах Москвы заметили новый авто с логотипом «Почты России». Однако автомобиль передвигался не сам, а на специальной автомобильной платформе.

В Интернете существует огромное количество шуток о работе «Почты России». Люди часто возмущаются, что работают отделения очень медленно и ненадежно.

«Хочешь потерять свою посылку, отправь ее почтой», — жалуются россияне.

В Facebook на страничке «Почты России» можно увидеть запись, что автопарк организации — это отдельная гордость. Ежегодно его пополняют современные и инновационные машины.

Одной из грядущих новинок, по-видимому, станет трицикл. Пока что информации о его будущих обязанностях нет, поэтому остается только догадываться. Есть предположения, что в его обязанности будет входить развозка посылок из офиса до отправителя, а может мы вернемся к письмам и трицикл станет модернизированным велосипедом для почтальона Печкина.

В любом случае, пользователи сети рады новинкам и не теряют надежду, что «Почта России» сможет работать автоматизировано и качественно.  

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почта россии
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