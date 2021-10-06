Размеренно стучат по рельсам колеса поезда, вагон, покачиваясь, мчится вдаль, а в окне мелькают живописные просторы родной страны. Романтика, да и только. Если вы хотите наслаждаться ей практически каждый день и готовы к длительным поездкам, не мыслите своей жизни без путешествий, перемены мест и постоянного общения с самыми разными людьми, стремитесь помогать окружающим и не боитесь брать на себя ответственность, то вам вполне может подойти профессия проводника пассажирского вагона. Об ее особенностях, плюсах и минусах, а также о том, где и сколько нужно учиться на проводника поезда, читайте в этой статье ФАН.
Проводник поезда: описание профессии и круг обязанностей
Если говорить простым языком, то проводник — это «хозяин» пассажирского вагона, который в ответе за все, что в нем происходит, начиная от материального обеспечения всем необходимым в пути до разрешения конфликтных ситуаций с пассажирами. За столь ответственную работу получают представители данной профессии не так много, как хотелось бы — зарплата проводника зависит от количества рейсов, опыта работы и квалификационного разряда, и составляет, как правило, от 20 до 40 тысяч рублей. Однако не слишком высокие заработки компенсируются своими плюсами, о которых мы расскажем немного позже, а сейчас перечислим, что входит в обязанности проводника пассажирского вагона:
- Участие в планерках;
- Приемка и проверка питания и постельных принадлежностей перед выездом;
- Санитарно-гигиеническая обработка вагона перед рейсом и в пути;
- Встреча пассажиров, проверка билетов и документов, размещение в вагоне согласно приобретенным местам;
- Создание комфортных условий на протяжении всего пути следования поезда, обеспечение пассажиров питанием и чаем по требованию;
- Контроль за безопасностью в пути и на остановочных пунктах;
- Работа с документацией;
- Контроль за исправностью оборудования;
- Общение с пассажирами, разрешение конфликтных ситуаций в случае их возникновения;
- Оказание первой медицинской помощи при необходимости.
С полным перечнем обязанностей проводника пассажирского вагона во всех подробностях можно ознакомиться в должностной инструкции.
Само собой, такая ответственная и не совсем типичная профессия имеют ряд требований, которым должны соответствовать кандидаты, желающие работать в поездах дальнего следования:
- Готовность отсутствовать дома по несколько дней, а то и недель. Об обычной пятидневке и стандартных государственных праздниках придется забыть. Порой проводники работают вахтами, например с графиком 16/16. По словам самих проводников, случается, что в пик сезона отправляют несколько рейсов подряд, правда, такие переработки оплачиваются дополнительно.
- Коммуникабельность и умение находить общий язык с разными людьми. Не стоит рассчитывать, что среди пассажиров будут сплошь милые интеллигенты.
- Умение сглаживать конфликты. Соседи по купе усадили ребенка на горшок прямо во время ужина? Нахальный пассажир занял чужое законное место на нижней полке? Молодые люди в плацкарте слишком бурно веселятся посреди ночи и курят в тамбуре? Проводник обязан следить за порядком в вагоне, а значит, именно ему предстоит решать подобные проблемы.
- Хорошая дикция, грамотная речь, способность понятно доносить информацию до других.
- Стремление к чистоте, аккуратность, трудолюбие.
- Пунктуальность, внимание к деталям, способность быстро реагировать в нестандартных и чрезвычайных ситуациях.
- Крепкое здоровье. Его состояние специалисты оценят при прохождении медицинской комиссии.
Где и сколько учиться на проводника
Никаких особых фундаментальных знаний профессия не требует, поэтому диплом о высшем образовании у кандидата на должность проводника никто не спросит. Здесь будет достаточно среднего специального, полученного после 9-го или 11-го класса в профильном учебном заведении.
Если желание сопровождать поезда появилось в более старшем возрасте — не беда. Имея диплом ссуза по любой специальности, можно закончить курсы, которые длятся всего пару месяцев и зачастую оплачиваются самой компанией-перевозчиком, которая заинтересована в притоке новых кадров. По окончании кандидаты в проводники должны будут пройти тестирование, вводный инструктаж и практику — пробный рейс под руководством опытного наставника, который будет контролировать и оценивать работу новичка.
Но, конечно, основные навыки и умения придут уже в процессе самостоятельной трудовой деятельности. При желании можно дослужиться и до начальника поезда, но для этого уже потребуется высшее образование. Тем, кто хочет сопровождать международные рейсы, придется также выучить английский язык.
Плюсы и минусы профессии
Как видите, быть проводником интересно, но не так-то и просто. У этой профессии есть свои достоинства и недостатки. Начнем, пожалуй, с хорошего:
- Увлекательная работа, которая дает возможность много путешествовать;
- Высокая востребованность на рынке труда;
- Обеспечение сотрудников бесплатной форменной одеждой;
- Доступное образование (часто за счет компании);
- Есть возможность карьерного роста.
А теперь перечислим минусы, к которым тоже нужно быть готовым будущему проводнику:
- Необходимость постоянно быть в разъездах далеко от дома;
- Невысокий заработок;
- Необходимость убирать за другими людьми;
- Высокий уровень ответственности за жизнь и здоровье пассажиров и за сохранность имущества;
- Необходимость принимать непосредственное участие в разрешении конфликтных ситуаций.