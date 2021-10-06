Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 19:06
19:05
Экономика
Новак: завершение сертификации «Северного потока — 2» охладит газовый рынок Европы
19:04
Весь мир
USAID и фонды США годами готовят государственный переворот в Никарагуа
19:03
Экономика
Путин заявил о возможности увеличить предложение по газу на Санкт-Петербургской бирже
19:03
Политика
Читатели The Telegraph поддержали высказывание Путина об «энергетической истерике» Запада
18:59
Общество
ФАН публикует ТОП-10 событий дня
18:58
Ближний Восток
«Досье Пандоры»: как лидеры стран Ближнего Востока пытаются сгладить удар от утечки
18:58
Наука
Участники BRAIN Initiative создали детальный атлас клеток головного мозга млекопитающих
18:57
Армия
Военный аналитик Сивков оценил вероятность возможной войны между Турцией и Ираном
18:56
Общество
Власти Абу-Даби отменили обязательный карантин для вакцинированных «Спутником V» россиян
18:55
Происшествия
В Сети появилось видео горящего дома престарелых в Новой Москве
Все новости

Мы едем, едем, едем: главное о профессии проводника
Общество
Мы едем, едем, едем: главное о профессии проводника
Федеральное агентство новостей  / 

Размеренно стучат по рельсам колеса поезда, вагон, покачиваясь, мчится вдаль, а в окне мелькают живописные просторы родной страны. Романтика, да и только. Если вы хотите наслаждаться ей практически каждый день и готовы к длительным поездкам, не мыслите своей жизни без путешествий, перемены мест и постоянного общения с самыми разными людьми, стремитесь помогать окружающим и не боитесь брать на себя ответственность, то вам вполне может подойти профессия проводника пассажирского вагона. Об ее особенностях, плюсах и минусах, а также о том, где и сколько нужно учиться на проводника поезда, читайте в этой статье ФАН.

Проводник поезда: описание профессии и круг обязанностей

Если говорить простым языком, то проводник — это «хозяин» пассажирского вагона, который в ответе за все, что в нем происходит, начиная от материального обеспечения всем необходимым в пути до разрешения конфликтных ситуаций с пассажирами. За столь ответственную работу получают представители данной профессии не так много, как хотелось бы — зарплата проводника зависит от количества рейсов, опыта работы и квалификационного разряда, и составляет, как правило, от 20 до 40 тысяч рублей. Однако не слишком высокие заработки компенсируются своими плюсами, о которых мы расскажем немного позже, а сейчас перечислим, что входит в обязанности проводника пассажирского вагона:

  • Участие в планерках;
  • Приемка и проверка питания и постельных принадлежностей перед выездом;
  • Санитарно-гигиеническая обработка вагона перед рейсом и в пути;
  • Встреча пассажиров, проверка билетов и документов, размещение в вагоне согласно приобретенным местам;
  • Создание комфортных условий на протяжении всего пути следования поезда, обеспечение пассажиров питанием и чаем по требованию;
  • Контроль за безопасностью в пути и на остановочных пунктах;
  • Работа с документацией;
  • Контроль за исправностью оборудования;
  • Общение с пассажирами, разрешение конфликтных ситуаций в случае их возникновения;
  • Оказание первой медицинской помощи при необходимости.

С полным перечнем обязанностей проводника пассажирского вагона во всех подробностях можно ознакомиться в должностной инструкции.

Само собой, такая ответственная и не совсем типичная профессия имеют ряд требований, которым должны соответствовать кандидаты, желающие работать в поездах дальнего следования:

  • Готовность отсутствовать дома по несколько дней, а то и недель. Об обычной пятидневке и стандартных государственных праздниках придется забыть. Порой проводники работают вахтами, например с графиком 16/16. По словам самих проводников, случается, что в пик сезона отправляют несколько рейсов подряд, правда, такие переработки оплачиваются дополнительно.
  • Коммуникабельность и умение находить общий язык с разными людьми. Не стоит рассчитывать, что среди пассажиров будут сплошь милые интеллигенты.
  • Умение сглаживать конфликты. Соседи по купе усадили ребенка на горшок прямо во время ужина? Нахальный пассажир занял чужое законное место на нижней полке? Молодые люди в плацкарте слишком бурно веселятся посреди ночи и курят в тамбуре? Проводник обязан следить за порядком в вагоне, а значит, именно ему предстоит решать подобные проблемы.
  • Хорошая дикция, грамотная речь, способность понятно доносить информацию до других.
  • Стремление к чистоте, аккуратность, трудолюбие.
  • Пунктуальность, внимание к деталям, способность быстро реагировать в нестандартных и чрезвычайных ситуациях.
  • Крепкое здоровье. Его состояние специалисты оценят при прохождении медицинской комиссии.

У проводника много обязанностей
Федеральное агентство новостей  / 

Где и сколько учиться на проводника

Никаких особых фундаментальных знаний профессия не требует, поэтому диплом о высшем образовании у кандидата на должность проводника никто не спросит. Здесь будет достаточно среднего специального, полученного после 9-го или 11-го класса в профильном учебном заведении.

Если желание сопровождать поезда появилось в более старшем возрасте — не беда. Имея диплом ссуза по любой специальности, можно закончить курсы, которые длятся всего пару месяцев и зачастую оплачиваются самой компанией-перевозчиком, которая заинтересована в притоке новых кадров. По окончании кандидаты в проводники должны будут пройти тестирование, вводный инструктаж и практику — пробный рейс под руководством опытного наставника, который будет контролировать и оценивать работу новичка.

Но, конечно, основные навыки и умения придут уже в процессе самостоятельной трудовой деятельности. При желании можно дослужиться и до начальника поезда, но для этого уже потребуется высшее образование. Тем, кто хочет сопровождать международные рейсы, придется также выучить английский язык.

Профессия проводника подразумевает постоянные разъезды
pixabay.com  / Martin Winkler

Плюсы и минусы профессии

Как видите, быть проводником интересно, но не так-то и просто. У этой профессии есть свои достоинства и недостатки. Начнем, пожалуй, с хорошего:

  • Увлекательная работа, которая дает возможность много путешествовать;
  • Высокая востребованность на рынке труда;
  • Обеспечение сотрудников бесплатной форменной одеждой;
  • Доступное образование (часто за счет компании);
  • Есть возможность карьерного роста.

А теперь перечислим минусы, к которым тоже нужно быть готовым будущему проводнику:

  • Необходимость постоянно быть в разъездах далеко от дома;
  • Невысокий заработок;
  • Необходимость убирать за другими людьми;
  • Высокий уровень ответственности за жизнь и здоровье пассажиров и за сохранность имущества;
  • Необходимость принимать непосредственное участие в разрешении конфликтных ситуаций.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мы едем, едем, едем: главное о профессии проводника
профессия поезд проводник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru