Размеренно стучат по рельсам колеса поезда, вагон, покачиваясь, мчится вдаль, а в окне мелькают живописные просторы родной страны. Романтика, да и только. Если вы хотите наслаждаться ей практически каждый день и готовы к длительным поездкам, не мыслите своей жизни без путешествий, перемены мест и постоянного общения с самыми разными людьми, стремитесь помогать окружающим и не боитесь брать на себя ответственность, то вам вполне может подойти профессия проводника пассажирского вагона. Об ее особенностях, плюсах и минусах, а также о том, где и сколько нужно учиться на проводника поезда, читайте в этой статье ФАН.

Проводник поезда: описание профессии и круг обязанностей

Если говорить простым языком, то проводник — это «хозяин» пассажирского вагона, который в ответе за все, что в нем происходит, начиная от материального обеспечения всем необходимым в пути до разрешения конфликтных ситуаций с пассажирами. За столь ответственную работу получают представители данной профессии не так много, как хотелось бы — зарплата проводника зависит от количества рейсов, опыта работы и квалификационного разряда, и составляет, как правило, от 20 до 40 тысяч рублей. Однако не слишком высокие заработки компенсируются своими плюсами, о которых мы расскажем немного позже, а сейчас перечислим, что входит в обязанности проводника пассажирского вагона:

Участие в планерках;

Приемка и проверка питания и постельных принадлежностей перед выездом;

Санитарно-гигиеническая обработка вагона перед рейсом и в пути;

Встреча пассажиров, проверка билетов и документов, размещение в вагоне согласно приобретенным местам;

Создание комфортных условий на протяжении всего пути следования поезда, обеспечение пассажиров питанием и чаем по требованию;

Контроль за безопасностью в пути и на остановочных пунктах;

Работа с документацией;

Контроль за исправностью оборудования;

Общение с пассажирами, разрешение конфликтных ситуаций в случае их возникновения;

Оказание первой медицинской помощи при необходимости.

С полным перечнем обязанностей проводника пассажирского вагона во всех подробностях можно ознакомиться в должностной инструкции.

Само собой, такая ответственная и не совсем типичная профессия имеют ряд требований, которым должны соответствовать кандидаты, желающие работать в поездах дальнего следования:

Готовность отсутствовать дома по несколько дней, а то и недель. Об обычной пятидневке и стандартных государственных праздниках придется забыть. Порой проводники работают вахтами, например с графиком 16/16. По словам самих проводников, случается, что в пик сезона отправляют несколько рейсов подряд, правда, такие переработки оплачиваются дополнительно.

Коммуникабельность и умение находить общий язык с разными людьми. Не стоит рассчитывать, что среди пассажиров будут сплошь милые интеллигенты.

Умение сглаживать конфликты. Соседи по купе усадили ребенка на горшок прямо во время ужина? Нахальный пассажир занял чужое законное место на нижней полке? Молодые люди в плацкарте слишком бурно веселятся посреди ночи и курят в тамбуре? Проводник обязан следить за порядком в вагоне, а значит, именно ему предстоит решать подобные проблемы.

Хорошая дикция, грамотная речь, способность понятно доносить информацию до других.

Стремление к чистоте, аккуратность, трудолюбие.

Пунктуальность, внимание к деталям, способность быстро реагировать в нестандартных и чрезвычайных ситуациях.

Крепкое здоровье. Его состояние специалисты оценят при прохождении медицинской комиссии.

Федеральное агентство новостей /

Где и сколько учиться на проводника

Никаких особых фундаментальных знаний профессия не требует, поэтому диплом о высшем образовании у кандидата на должность проводника никто не спросит. Здесь будет достаточно среднего специального, полученного после 9-го или 11-го класса в профильном учебном заведении.

Если желание сопровождать поезда появилось в более старшем возрасте — не беда. Имея диплом ссуза по любой специальности, можно закончить курсы, которые длятся всего пару месяцев и зачастую оплачиваются самой компанией-перевозчиком, которая заинтересована в притоке новых кадров. По окончании кандидаты в проводники должны будут пройти тестирование, вводный инструктаж и практику — пробный рейс под руководством опытного наставника, который будет контролировать и оценивать работу новичка.

Но, конечно, основные навыки и умения придут уже в процессе самостоятельной трудовой деятельности. При желании можно дослужиться и до начальника поезда, но для этого уже потребуется высшее образование. Тем, кто хочет сопровождать международные рейсы, придется также выучить английский язык.

pixabay.com / Martin Winkler

Плюсы и минусы профессии

Как видите, быть проводником интересно, но не так-то и просто. У этой профессии есть свои достоинства и недостатки. Начнем, пожалуй, с хорошего:

Увлекательная работа, которая дает возможность много путешествовать;

Высокая востребованность на рынке труда;

Обеспечение сотрудников бесплатной форменной одеждой;

Доступное образование (часто за счет компании);

Есть возможность карьерного роста.

А теперь перечислим минусы, к которым тоже нужно быть готовым будущему проводнику: