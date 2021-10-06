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Россиянам рассказали о порядке назначения пенсий
Экономика
Россиянам рассказали о порядке назначения пенсий
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 октября. Отделение Пенсионного фонда РФ по Москве и Подмосковью прокомментировало условия начисления социальных выплат в 2021 году.

Чтобы получить государственное страховое пособие, человеку требуется соблюсти ряд определенных условий. Эти пункты включают достижение пенсионного возраста, наличие требуемого трудового стажа и фиксированное число пенсионных коэффициентов.

Сотрудники столичного отделения ПФР указывают, что в этом году право получать страховые выплаты имеют родившиеся в первой половине 1965 года женщины, а также мужчины, день рождения которых приходится на первые шесть месяцев 1960 года.

Помимо этого, представители Пенсионного фонда объяснили, что на коэффициенты влияет сумма страховых взносов, которые начисляет за работников предприятий работодатель. Соответственно, чем выше зарплата, тем больше будет пенсионный коэффициент. Отмечается, что в 2020 году, чтобы получить пенсию, требовалось 11 лет стажа и 18,6 коэффициента. В этом году требования были скорректированы и составляют уже 12 лет и 21 коэффициент.

Пенсионный фонд России ранее опроверг появившуюся в Сети информацию об учреждении новых дополнительных социальных пособий для граждан пенсионного возраста, проживающих на севере.

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