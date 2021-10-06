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Поклонники перечислили ДДТ почти 6 миллионов рублей на новый альбом
Общество
Поклонники перечислили ДДТ почти 6 миллионов рублей на новый альбом
Невские Новости  /  Яна Сайдашева

Москва, 6 октября. Поклонники ДДТ продолжают поддерживать коллектив деньгами. За сутки на счет группы поступили почти 6 миллионов рублей. Это рекордные сборы.

На сайте краудфандинговой платформы Planeta.ru объявление о сборе средств появилось 5 октября. Меньше чем за двое суток ДДТ удалось собрать 7,4 миллиона рублей. В акции поучаствовали более трех тысяч человек.

«Рок-группа ДДТ за сутки собрала на предзаказах нового альбома почти 6 миллионов рублей и установила новый рекорд по суточному сбору на Planeta.ru», — приводит ТАСС сообщение представителя сервиса.

Коллектив ранее сообщил, что нуждается в деньгах на выпуск нового альбома, пишет телеканал «360». Музыканты столкнулись с тяжелым финансовым положением из-за пандемии коронавируса. За последнее время у них отменялись и срывались концерты. Лидер группы Юрий Шевчук подчеркнул, что команда не унывает и свое время посвящает творчеству.

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