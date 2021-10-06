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Ученые Будапештского университета назвали собак породы бордер колли самыми умными

  /   Обновлено: 06 октября 2021 16:59
Общество
Ученые Будапештского университета назвали собак породы бордер колли самыми умными
pixabay.com  /  4924546

Будапешт, 6 октября. Зоологи из Будапештского университета рассказали, что некоторые породы собак способны быстрее и лучше других обучаться.

Как пояснили исследователи, животные, которые могут запоминать больше, чем несколько команд и предметов, считаются одаренными. Работа ученых продемонстрировала, что такие собаки могут осваивать слова со скоростью, близкой к той, которую демонстрируют годовалые дети, сообщает издание «Газета.Ru».

Испытания проводились с помощью игрушек. Владельцы должны были за шесть дней обучить питомцев запоминать название предметов. Сообщается, что все собаки приносили нужную игрушку пять из шести раз. При том специалисты отметили, что существует только несколько пород с таким умением. Самыми умными они назвали представителей бордер колли.

Аналитики британской благотворительной организации Guide Dogs провели опрос среди двух тысяч владельцев собак, чтобы определить любимые места для сна и режим питомцев.

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собаки исследование бродер колли
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