Модель Анастасия Решетова официально признала, что стала мусульманкой

Москва, 6 октября. Известная российская модель Анастасия Решетова впервые прокомментировала смену религии. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати официально стала мусульманкой.

После громкого расставания с основателем лейбла Black Star жизнь модели кардинально изменилась. Сначала она стала ведущей шоу «Ты топ-модель на ТНТ», где ее действия критиковались на каждом шагу. Следом она в очередной раз оказалась в центре скандала — звезду стали часто видеть с покрытой головой, кроме того она неоднократно поздравляла своих фолловеров с мусульманскими праздниками.

Однако спустя время телеведущая все-таки решила раскрыть правду о своем вероисповедании. Решетова впервые прямо ответила на вопрос, стала ли она мусульманкой.

«Да, какое-то время не говорила об этом. Я считаю, что такие темы нужно обсуждать только с самыми близкими людьми», — написала Решетова в своем Instagram-аккаунте.

Приобщаться к религии модель начала еще в прошлом году — она полностью отказалась от алкогольных напитков и всерьез занялась изучением Корана. Решетова неоднократно отмечала, что приняла это решение самостоятельно и на нее никто не воздействовал, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее Решетова впервые намекнула на новые отношения после разрыва с Тимати. В социальной сети звезда в очередной раз ответила на вопросы подписчиков, указав, что ее сердце не свободно.